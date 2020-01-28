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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 28.01.2020 - 11:50,Son Güncelleme:/

Baden Württember’de 3.5 şiddetinde deprem oldu

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Baden Württember’de 3.5 şiddetinde deprem oldu

Almanya’nın Baden Württemberg Eyaleti’nde 3.5 şiddetinde meydana gelen deprem, küçük çapta paniğe yol açtı. Depremin merkez üssünün Albstadt olduğu açıklandı.

POTSDAM’da bulunan deprem ölçüm merkezi Alman Jeoloji Araştırmaları Merkezi, depremin dün gece saat 22.00 sıralarında meydana geldiğini ve şiddetinin de Richter ölçeğine göre 3.5 olduğunu duyurdu. Düşük şiddetteki depremde ölen ve yaralanan olmadı. Şiddeti 3.5 olarak ölçülen depremden önce şiddeti 2.1’i geçmeyen sarsıntıların olduğu da açıklandı. Uzmanlar, şiddeti 3.0’ın altındaki sarsıntıların hissedilemeyebildiğini belirtti. Aynı bölgede geçen yıl kasım ayında da 3.8 şiddetinde deprem olmuştu.
Almanya’nın Heinsberg şehrinde 1992’de 5.9 şiddetinde deprem olmuş, 30 kişi çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Bölgedeki bazı binalar da hasar görmüştü.

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