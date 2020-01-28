Baden Württember’de 3.5 şiddetinde deprem oldu

POTSDAM’da bulunan deprem ölçüm merkezi Alman Jeoloji Araştırmaları Merkezi, depremin dün gece saat 22.00 sıralarında meydana geldiğini ve şiddetinin de Richter ölçeğine göre 3.5 olduğunu duyurdu. Düşük şiddetteki depremde ölen ve yaralanan olmadı. Şiddeti 3.5 olarak ölçülen depremden önce şiddeti 2.1’i geçmeyen sarsıntıların olduğu da açıklandı. Uzmanlar, şiddeti 3.0’ın altındaki sarsıntıların hissedilemeyebildiğini belirtti. Aynı bölgede geçen yıl kasım ayında da 3.8 şiddetinde deprem olmuştu.

Almanya’nın Heinsberg şehrinde 1992’de 5.9 şiddetinde deprem olmuş, 30 kişi çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Bölgedeki bazı binalar da hasar görmüştü.