Babasını öldüremedi, oğlunu öldürdü

Hem de ‘Yağlı ciğer, endişeye gerek var mı, yok mu?’ adı altında verdiği bir seminer sırasında.

Klinik çalışanlarının yanı sıra dışarıdan ilgi duyanların da katıldığı seminerin sonlarına doğru, izleyiciler arasından hızla kalkarak kürsüye doğru yürüyen bir şahıs bıçağını Prof. von Weizsaecker’in boğazına sapladı.

Müdahale etmek isteyen izleyicilerden sivil giyimli bir polis memurunu da ağır yaraladı.

Diğer izleyiciler tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, yakalanarak polise teslim edildi.

59 yaşındaki Prof. Fritz von Weizsaecker ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve olay yerinde yaşamını yitirdi.

Saldırgan, Gregor S. isimli 57 yaşında ruh hastası bir Alman’dı.

Saldırganın, Weizsaecker ailesine kin kustuğu, yıllar önce eski Cumhurbaşkanı Richard von Weizsaecker’i öldürmeyi planladığı, ancak korumalarından dolayı yanına yaklaşamadığı ve 2015 yılında da yaşamını yitirdiği için sonradan oğlunu öldürmeyi kafa koyduğu ortaya çıktı.

Hem de ‘intikam’ almak için.

Kimin ve neyin intikamı?

*

1984-1994 yılları arasında Almanya’nın 6’ıncı Cumhurbaşkanı olarak 10 yıl görev yapan Richard von Weizsaecker, 1960’lı yıllarda Ren bölgesinde bulunan Ingelheim kentindeki Böhringer Kimya ve İlaç Şirketi’nin Genel Müdürü olarak görev yapmıştı.

O dönemde Böhringer’in Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) bir şirkete tonlarca kimyasal madde sattığı ve orada da 1967 yılından itibaren Vietnam Savaşı sırasında ABD ordusunun kullandığı ‘Agent orange’ (Turuncu Etken) isimli ölümcül zehirli kimyasal maddenin üretildiği ortaya çıkmıştı.

‘Agent orange’ bir kitle imha silahıdır.

1986 yılında Türkiye’ye yaptığı resmî ziyaret öncesi Almanya Cumhurbaşkanı Richard von Weizsaecker ile Bonn’daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde buluşmuştuk.

Turuncu renkli varillerde taşındığı için bu kimyasal zehire ‘Turuncu Etken’ ismi verilmiştir.

Güney Vietnam’ın yanında yer alan ABD ordusu, 10 yıl boyunca Kuzey Vietnam’a milyonlarca litre kimyasal ‘Agent orange’ maddesi atıp toprak ve nehirleri zehirlediği için birçok insan yaşamını yitirmiştir.

Bu zehirli kimyasal madde yüzünden kaç Vietnamlı’nın yaşamını yitirdiği bilinmemekledir.

Ama on binlerce Amerikalı askerin de yaşamını yitirdiği Vietnam Savaşı’nı ABD ‘kaybettikten’ sonra, 1976 yılında iki Vietnam komünist sistemin hakim olduğu Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti adı altında birleşmiştir.

Her ne kadar Richard von Weizsaecker, genel müdürlüğü döneminde Böhringer şirketinin gönderdiği kimyasal maddelerin ‘zehirli kitle silahı’ olarak kullanıldığından savaş sonrası haberdar olduğunu söylese de insanların çoğunu inandıramamıştır.

Belli ki ruh hastası Gregor S.’yi de.

*

İşte, ‘Alman zehiri’ ile yaşamlarını yitiren Vietnamlıların intikamını almak için Richard von Weizsaecker’i öldüremeyen Gregor S., oğlu Prof. Fritz von Weizsaecker’i öldürmüştür.

2015 yılında 94 yaşında yaşamını yitiren Richard von Weizsaecker, aristokrat bir aileden gelmektedir.

Dedesi Karl Hugo von Weizsaecker, Württemberg’in Başbakanı’ydı.

Babası Ernst von Weizsaecker de hem Weimar Cumhuriyeti hem de Hitler döneminde Basel, Kopenhag, Oslo, Bern ve Vatikan’da görev almış bir diplomat.

Richard von Weizsaecker, İkinci Dünya Savaşı’nda aktif görev almış.

Polonya’nın işgaline katılmış ve aynı birlikteki abisini orada kaybetmiştir.

Kendisine 300 metre mesafede yaşamını yitiren abisini ormanlık alanda kendi elleriyle toprağa vermiştir.

İkinci Dünya Savaşı sonrası hukuk öğrenimi yapmış ve öğrencilik döneminde Nürnberg Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde savaş suçlusu olarak yargılanan babasının avukatına asistanlık etmiştir.

Babasının suçsuz olduğunu savunmuştur.

Richard von Weizsaecker’i ilk kez 1983 yılında Berlin Eyalet Başbakanı olarak görev yaptığı dönemde tanıdım.

Cumhurbaşkanlığı döneminde Bonn’da ve sonraları da Berlin’de birkaç kez söyleşi yaptım.

Türkleri ve Türkiye’yi seven bir politikacı ve devlet adamıydı.