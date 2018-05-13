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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: AP - AFP
13.05.2018 - 15:28, Son Güncelleme:

Ölen babasına yazdığı şarkı, Almanya’ya dördüncülük getirdi

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Ölen babasına yazdığı şarkı, Almanya’ya dördüncülük getirdi

Alman şarkıcı Michael Schulte, ölen babasına adadığı ‘Beni Bu Yolda Yalnız Bıraktın’ şarkısıyla Eurovision’da dördüncü oldu.

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  • Ölen babasına yazdığı şarkı, Almanya’ya dördüncülük getirdi
  • Ölen babasına yazdığı şarkı, Almanya’ya dördüncülük getirdi
  • Ölen babasına yazdığı şarkı, Almanya’ya dördüncülük getirdi
  • Ölen babasına yazdığı şarkı, Almanya’ya dördüncülük getirdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Portekiz’in başkenti Lizbon’da gerçekleştirilen ve yaklaşık 200 milyon kişinin izlediği ‘Eurovision’ şarkı yarışmasında bu sene Almanya’yı ise 28 yaşındaki Michael Schulte temsil etti. Schulte, ölen babasına adadığı ‘You let Me Walk Alone’ (Beni Bu Yolda Yalnız Bıraktın) adlı şarkısıyla 340 puan toplayarak dördüncü oldu. Duygu yüklü sözleri ve melodisiyle dinleyenleri duygulandıran Schulte, yarışmanın ardından yaptığı açıklamada, “Böyle bir sonucu ben de beklemiyordum” dedi. Almanya’da YouTube starı ve ‘En İyi Ses Yarışması’nda üçüncü olan Schulte’nin YouTube’daki videoları, 50 milyon kişi tarafından izlendi. 

Ölen babasına yazdığı şarkı, Almanya’ya dördüncülük getirdi

Yarışmada, tüm dünyada cinsel tacize karşı başlatılan ‘MeToo’ hareketinden esinlenerek bestelediği ‘Toy’ adlı şarkıyla İsrail’li şarkıcı Netta birinci, Güney Kıbrıslı şarkıcı Eleni Foureira ikinci, Avusturyalı şarkıcı Cesar Sampson ise üçüncü oldu.

Schulte’nin babasına adadığı şarkının sözlerinin bir bölümü ise şöyle:
“Ben bir hayalciyim, bir hayalperest
Duyduğuma göre sen de öyleymişsin
Ben sessizliği ve açık ufukları severim
Bunların hepsini senden almışım
Sen hep çocukluğumun kahramanı kalacaksın
Kimse dolduramaz senin yerini
Bana yanıldığım yerde yol göstermeni bekledim
O anlarda seni çok özledim...
Beni bu yolda yalnız bıraktın”

Ölen babasına yazdığı şarkı, Almanya’ya dördüncülük getirdi

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