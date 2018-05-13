Ölen babasına yazdığı şarkı, Almanya’ya dördüncülük getirdi
Alman şarkıcı Michael Schulte, ölen babasına adadığı ‘Beni Bu Yolda Yalnız Bıraktın’ şarkısıyla Eurovision’da dördüncü oldu.
Portekiz’in başkenti Lizbon’da gerçekleştirilen ve yaklaşık 200 milyon kişinin izlediği ‘Eurovision’ şarkı yarışmasında bu sene Almanya’yı ise 28 yaşındaki Michael Schulte temsil etti. Schulte, ölen babasına adadığı ‘You let Me Walk Alone’ (Beni Bu Yolda Yalnız Bıraktın) adlı şarkısıyla 340 puan toplayarak dördüncü oldu. Duygu yüklü sözleri ve melodisiyle dinleyenleri duygulandıran Schulte, yarışmanın ardından yaptığı açıklamada, “Böyle bir sonucu ben de beklemiyordum” dedi. Almanya’da YouTube starı ve ‘En İyi Ses Yarışması’nda üçüncü olan Schulte’nin YouTube’daki videoları, 50 milyon kişi tarafından izlendi.
Yarışmada, tüm dünyada cinsel tacize karşı başlatılan ‘MeToo’ hareketinden esinlenerek bestelediği ‘Toy’ adlı şarkıyla İsrail’li şarkıcı Netta birinci, Güney Kıbrıslı şarkıcı Eleni Foureira ikinci, Avusturyalı şarkıcı Cesar Sampson ise üçüncü oldu.
Schulte’nin babasına adadığı şarkının sözlerinin bir bölümü ise şöyle:
“Ben bir hayalciyim, bir hayalperest
Duyduğuma göre sen de öyleymişsin
Ben sessizliği ve açık ufukları severim
Bunların hepsini senden almışım
Sen hep çocukluğumun kahramanı kalacaksın
Kimse dolduramaz senin yerini
Bana yanıldığım yerde yol göstermeni bekledim
O anlarda seni çok özledim...
Beni bu yolda yalnız bıraktın”
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