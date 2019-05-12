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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
12.05.2019 - 14:38, Son Güncelleme:

Babasına refakatçi gitti, kalp ameliyatı olup döndü

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Babasına refakatçi gitti, kalp ameliyatı olup döndü

Gurbetçi Tülin Korkmazoğlu, 86 yaşındaki babasının kalp ameliyatı için gittiği Türkiye’den, kendisi de kalp ameliyatı olup geri döndü. Hem babasını hem de kendisini sağlığına kavuşturan Prof. Dr. Çaynak’a teşekkür eden Korkmazoğlu, “Bir babanın ve kızının kaderini değiştirdiniz. Ailece minnettarız” dedi.

UZUN yıllar eşi ve oğluyla birlikte Norveç’te yaşayan Tülin Korkmazoğlu (61), 86 yaşındaki babası Ahmet Korkmazoğlu’nun aniden rahatsızlandığını ve kalp ameliyatı olacağı haberini aldı. Babası için endişelenen Tülin Korkmazoğlu, apar topar Türkiye’ye gitti. Kalbi besleyen bütün damarlarında darlıklar olan Ahmet Korkmazoğlu’na Prof. Dr. Barış Çaynak tarafından başarılı bir by-pass ameliyatı yapıldı. 86 yaşındaki hastasının refakatçisi ve kızı Tülin Korkmazoğlu’na bilgi veren Dr. Çaynak, bu sırada onun da bir sorunu olduğunu fark etti. Korkmazoğlu, göğsünün ağrıdığını söyleyince, Prof. Dr. Barış Çaynak’ın uyarısıyla koroner BT çektirdi ve onun da damarlarının yüzde 70’inin tıkalı olduğu ortaya çıktı. Kıl payı ölümden dönen Kokmazoğlu’na hemen minimal invaziv yöntemiyle kapalı by-pass ameliyatı yapıldı. Babasına refakatçi olarak Türkiye’ye giden Korkmazoğlu, hastaneden babasıyla birlikte sağlığına kavuşup taburcu oldu.

‘KALBİ DURDURMADAN’
Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, hastaya yapılan ameliyatı şöyle anlattı: “Minimal invaziv yöntem ile kapalı bir by-pass ameliyatı gerçekleştirdik. Göğüs altından yaklaşık 4 cm’lik bir kesi ile kalbi durdurmadan, kalp dolaşım aletine girmesine gerek kalmadan by-pass ameliyatını yaptık. Açık bir ameliyatta ne yapıyorsak, aynısını uyguladık. Ama tabi kapalı ameliyatlarda hastalar çok daha hızlı toparlanıyor.”

‘AİLECE MİNNETTARIZ’
Prof. Dr. Çaynak’a teşekkür eden Korkmazoğlu ise şöyle anlattı: “Babamın ameliyatına gitmişken benim tıkalı damarlarımın da fark edilip by-pass ameliyatı olmam mucize gibi. İki başarılı by-pass ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Çaynak’a ve ekibine sonsuz teşekkürler. Bir babanın ve kızının kaderini değiştirdiniz. Ailece minnettarız.”

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