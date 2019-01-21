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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
MUĞLA (İHA)
21.01.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Baba-Oğul düellosunu baba kazandı

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Baba-Oğul düellosunu baba kazandı

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. Grup’ta ikinci devrenin ilk maçında Muğlaspor ile Yeni Çorumspor karşılaştı. İki takımın puan mücadelesinden galip ayrılan taraf ev sahibi Muğlaspor olurken, maça ilginç bir tesadüf de damga vurdu.

Muğlaspor’un başarılı teknik sorumlusu ve yıllarca Muğlaspor’da futbol oynayan Muğlalı Erdinç Pala, rakibin yanında Yeni Çorumspor’un takım kaptanı olan oğlu Kerem ile de mücadele etti.

Maç öncesi babası Erdinç Pala’nın yanına gelerek başarılar dileyen Kerem, maçtan boynu bükük ayrıldı. Play-Off şansını sürdürmek için Muğlaspor karşısına çıkan Yeni Çorumspor kaptanı Kerem’in takımı sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

GOL ATAMADI
Zaman zaman gollük pozisyonlara da giren Yeni Çorumspor kaptanı Kerem Pala, babasının teknik sorumluluğundaki Muğlaspor’a gol atma şansı bulamadı.

 Baba-Oğul düellosunu baba kazandıMaç sonrası açıklama yapan Muğlaspor Teknik Direktörü Erdinç Pala, “Bu bir aydır düşündüğüm bir durumdu. Fakat sahaya çıkınca benim oğlum yerde yatmış bayılmış onu görmedim bile. Oğlum her zaman oğlum. Fakat sahada sıradan rakip bir oyuncudan hiçbir farkı yok. Onun özel yönlerini de biliyorum ben. Ona da önlem aldım. Oyuncularıma özellikle anlattım ve önlem aldım. Bundan sonraki maçlarda kalbim tabi ki onunla. Ama maçı bizim kazanmamız lazımdı, bunu başardık” dedi.

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