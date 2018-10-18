Bundesliga'da heyecan sürüyor
Bundesliga'da haftanın açılış maçında Frankfurt, ligin yeni takımı Düsseldorf'u ağırlıyor. Lider Dortmund Stuttgart'ta konuk oluyor. Dört haftadır kazanamayan B. Münih'in rakibi Wolfsburg.
UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle bir hafta ara verilen Bundesliga'da sekizinci hafta maçları yarın, cumartesi ve pazar günü oynanacak. Haftanın açılış maçında Frankfurt ile Düsseldorf karşı karşıya geliyor. Yarın akşam Frankfurt'ta oynanacak maçın başlama saati 20.30. Bu maçta Düsseldorf'ta milli futbolcular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.
Bundesliga lideri Dortmund cumartesi sahaya çıkıyor. Ligde sonuncu sırada bulunan Stuttgart'a konuk olacak. İki takım arasındaki karşılaşma saat 15.30'da oynanacak. Cumartesi günü beş karşılaşma daha var. Dört resmi maçtır kazanamayan B. Münih, bu sezon aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Wolfsburg ile cumartesi deplasmanda karşılaşacak. Türk milli futbolcu Yunus Mallı'nın ilk 11'de oynaması beklenen maçta, B. Münih'in hedefi üç puan. B. Münih'de Tolisso ve Coman sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sekizinci hafta maçları pazar günü oynanacak iki karşılaşmayla tamamlanacak.
Haftanın programı şöyle:
CUMA
Frankfurt - Düsseldorf (20.30)
CUMARTESİ
Leverkusen - Hannover (15.30)
Stuttgart - Dortmund (15.30)
Augsburg - Leipzig (15.30)
Wolfsburg - B. Münih (15.30)
Schalke - W. Bremen (18,30)
PAZAR
Hertha - Freiburg (15.30)
Gladbach - Mainz (18.00)
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