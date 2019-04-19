B. Münih mi (67) Dortmund mu (66)

BUNDESLIGA'da tarihin en çekişmeli sezonlarından biri yaşanıyor. Önceki sezonlarda şampiyon kimin olduğu haftalar öncesinden belli olurken, 2018-2019 Sezonu'nda şampiyon kim olacak sorusunun cevabı bilinmiyor. Sezonun bitimine beş hafta kala lig lideri Bayern Münih ile takipçisi Dortmund'un arasındaki puan farkı sadece bir. Şampiyonluk sorusunun cevabı belki de son hafta hatta son dakikalarda bulunacak.

DÜĞÜMÜ KİM ÇÖZECEK

Ligde Bayern Münih 67 puanla lider. Dortmund'un puanı 66. Lider attığı 78 gole karşılık kalesinde 29 gol gördü. Dortmund, rakibine göre 10 gol daha az atıp yedi gol daha fazla yedi. Sarı siyahlar bu durumda doğal olarak gol averajı açısından da rakibinin gerisine düştü. Bayern Münih bu avantajı Dortmund'u 5-0 yenerek elde etti. Ortaya çıkan istatistiklere göre Bayern Münih üstün. Ancak son kalan beş maçta Dortmund 15 puan alıp, Bayern Münih'in ise bir maçta bile berabere kalması sarı siyahların şampiyonluğunu ilan etmesi için yeterli olacak. Bu durumda düğümü kim çözecek sorusu akıllara geliyor.

SERİYİ SÜRDÜRMEK AMACINDA

Bayern Münih Bundesilga tarihinde en çok şampiyon olan takım. Şimdiye kadar 26 kez ligin en büyüğü olmayı başardı. Son altı sezondur da şampiyonluğu kimseye kaptırmıyor. 27. şampiyonluğunu ilan etmesi son beş maçta alacağı sonuçlara bağlı. Kalan her bir maçın kendisine göre zorluk derecesi var. 30. Hafta'da Werder Bremen'i ağırlıyor. Bundesliga'da şimdiye kadar Bayern Münih'i en çok yenen takım Werder Bremen. Yeşil beyazılar 26 maçta galip geldi. Ancak iki takım arasında oynanan son 16 maçın tümünde ise galip gelen B. Münih.

Lider, Werder Bremen maçı sonrasında bu kez ligde can çekişen Nürnberg ile oynayacak. Bavyera Derbisi'nde alınacak üç puan lider için ne kadar önemli ise Nürnberg açısından da en az o kadar değerli.

ZORLU İKİ HAFTA

Bayern Münih 32. Hafta'da ise bu kez ligde yine kalma mücadelesi veren Hannover'i ağırlayacak. Hanover'in önümüzdeki iki haftada puan kaybetmesi durumunda ligde düşmesi kesinleşebilir. Bu durumda Bayern Münih'in en kolay maçı bu karşılaşma olabilir. Bayern Münih için en zorlu maçlar ise kuşkusuz son iki haftada oynayacağı rakipleri ile olacak. Ligin iki çetin cevizi ile oynayacak olan Bayern Münih, 33. Hafta'da RB Leipzig deplasmanına çıkacak. Son haftada ise Frankfurt'u ağırlayacak. Özellikle RB Leipzig maçı ligin düğümünü çözen karşılaşma olabilir.

DERBİ STRESİ OLACAK

Lig ikincisi Dortmund bu hafta Freiburg deplasmanına çıkıyor. Aldığı beklenmedik sonuçlarla dikkat çeken Freiburg, Bayern Münih'den sonra Dortmund'a çelme takacak mı bilinmiyor. Dortmund 31. Hafta'da ise dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen maça çıkacak. Sarı siyahlar Schalke ile oynayacakları derbiyi kayıpsız atlamak zorunda. Ligde Schalke zor günler geçirse de derbi maçlarının atmosferinin farklı olduğunu ve bu tür mücadelelerin her zaman zorlu geçtiğini unutmamak lazım. Dortmund son üç haftada ise ligde çok da iddiası bulunmayan rakiplerle karşılaşacak. Önce W. Bremen ile deplasmanda oynayacak, ardından sahasında Düsseldorf'u ağırlayacak. Son haftada ise Mönchengladbach'a konuk olacak. Tüm bu maçlar oynandıktan sonra da futbolseverlerin aklına takılan kim şampiyon olacak sorusunun cevabı bulunacak.

Bayern Münih'in maç programı:

Werder Bremen

Nürberg (D)

Hannover

RB Leipzig (D)

Frankfurt

Dortmund'un maç programı:

Freiburg (D)

Schalke

Werder Bremen (D)

Düsseldorf

Mönchengladbach (D)