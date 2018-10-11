Aziz Nesin İlkokulu öğrencilerini bekliyor
Berlin Senatosu’na bağlı iki dilli eğitim veren Aziz Nesin İlkokulu’nda 2019-2020 öğrenim yılı için kayıtlar 16 Kasım Cuma günü dolacak. Okul Müdürü Demet Siemund “Bizde adres şartı yok. Berlin’in neresinde oturursanız oturun kayıt yaptırabilirsiniz” dedi.
ALMANYA’nın başkenti Berlin’de Türkçe ve Almanca olmak üzere iki dilli eğitim yapılan senatoya bağlı Aziz Nesin İlkokulu’nda kayıtlar devam ediyor. 2019-2020 öğrenim yılı için okula başlayacak birinci sınıf öğrencilerinin kayıt işlemleri geçen hafta başladı. Kayıtlar 16 Kasım Cuma gününe kadar sürecek.
FUTBOL, BASKETBOL, KEMAN
Berlin senatosuna bağlı resmi okullarında Türkçe ve Almanca olmak üzere iki dilli öğrenimin yapıldığını hatırlatan Okul Müdürü Demet Siemund “Okulumuzun özel bir durumu var. Öğrenci Berlin’in neresinde ikamet ediyorsa etsin kayıt yaptırabilir. Diğer okullara göre daha az sayıda öğrenci ile ders yapıyoruz. Bu da öğretmenlerin öğrencilerle daha yakından ilgilenmesi ve onların performansını takip etmesini kolaylaştırıyor. Okulumuzun başarı grafiğini üniversiteye giden öğrencilerimizin sayısından anlıyoruz. Her geçen yıl artıyor” dedi.
Aziz Nesin İlkokulu’nda öğretimin yanı sıra sosyal ekinlikler de diğer okullarla kıyaslandığında oldukça fazla. Okulda derslerin dışında futbol, Bundesliga’da mücadele eden Alba Berlin antrenörlerinden basketbol ve keman dersleri ek olarak veriliyor.
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