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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / FOTOĞRAF: dpa
04.10.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

Azılı neonazi eşi bakanlığa sızmış!

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Azılı neonazi eşi bakanlığa sızmış!

Almanya’da Çevre, Doğayı Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı’nda neonazi skandalı yaşanıyor. 20 Kasım 2015’te Brandenburg Eyaleti’ndeki mülteci yurduna bombalı saldırı düzenleyenlerden neonazi Eric J.’nin karısı, Nicole S.’nin bakanlıkta çalıştığı ortaya çıktı. Kadının evinde yapılan aramalarda ise hükümetin önemli dosyalarına rastlandı.

BİLD gazetesinin haberine göre, Bakanlık Müsteşarı Jochen Flasbarth’ın gezilerini ve randevularını organize eden Nicole S.’nin, Eric J.’nin karısı olduğu belirlendi. Mülteci yurduna bombalı saldırı düzenledikleri şüphesiyle gözaltına alınan NPD’li 32 yaşındaki Maik Schneider ve suç ortağı Eric J.’nin şubat ayında evinde arama yapan polis, bakanlığın dosyalarına rastladı. Eric J.’nin bakanlıkta çalışan karısı Nicole S.’nin bakanlığın dosyalarını izinsiz olarak eve getirdiği belirlendi. Skandalın ortaya çıkmasına rağmen bakanlık hiçbir şey yapmadı.

BAŞKA GÖREVE ALINDI
Potsdam Savcılığı hükümete yazılı olarak durumu bildirdi. Ancak bir gelişme olmadı ve Nicole S., müsteşarın gezilerini düzenlemeye devam etti. 24 Temmuz’da ise dosyaları izinsiz götürdüğü gerekçesiyle bakanlıkta bir başka göreve alındı. Nicole S. bakanlığa verdiği ifadede 2014 yılından beri azılı neonazi Eric J. ile aynı evde birlikte yaşadığını ve geçen hafta evlendiklerini itiraf etti. Nicole S.’nin geçen hafta perşembe günü bakanlıktaki görevine son verildi.

 

 

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