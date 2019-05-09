Az daha bebeği zehirleniyordu!
Almanya’nın Düsseldorf kentinde yaşayan 30 yaşındaki Çiğdem A., 10 aylık bebeği Melisa’yı marketten aldığı mamayla az daha zehirliyordu.
Bild gazetesinde çıkan habere göre Çiğdem A., aldığı mamamın tarihinin geçmiş olduğunu, bebeğine birkaç kaşık yedirdikten sonra fark etti. Mama paketinin üzerinde 7 Nisan tarihini görünce hemen alışveriş yaptığı Edeka adlı marketler zincirine giden Çiğdem A., son kullanma tarihi mart olan başka bebek mamalarını da raflarda görünce bir kez daha şok yaşadı.
Çiğdem A., “Bebek mamasının son kullanım tarihinin üzerinden beş hafta geçmiş. Bebek yiyeceklerinde insan daha özenli olmak zorunda” sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi. Marketin Satış Müdürü Abdel El Morabiti ise tarihi geçen mamaların satılması ve raflarda bulundurulmasıyla ilgili gazeteye kendilerini şöyle savundu: “Bizim burada 150 binden fazla ürünümüz var. Böyle bir şey yaşanmaması lazım. Ama maalesef olabiliyor.”
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