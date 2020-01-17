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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
Haber Giriş: 17.01.2020 - 10:32,Son Güncelleme:/

Aysın Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

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Aysın Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

40 yıldır verdiği hizmetler ve katkılarından dolayı İngiltere’deki Türk toplumunun yakından tanıdığı Aysın Yılmaz (70), son yolculuğuna uğurlandı.

PALMERS Green Camisi’ndeki cenaze törenine, Yılmaz’ın eşi Mehmet Yılmaz, kızları Seden ile Zehra, akrabaları, arkadaşları, daha önce birlikte çalıştığı dostları ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile üyeleri katıldı. Cenaze töreninde konuşan KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı, “Büyük bir kayıp vesilesiyle bir araya geldik. Her ölüm bir acı. Ancak biz bu acıyla birlikte büyük gurur da hissediyoruz. Çünkü o, görevini, topluma ve ülkesine hizmetini en güzel şekilde yerine getirmiş değerimizdir” dedi.
Törende konuşan diğer katılımcılar da Aysın Yılmaz’ın çalışmalarıyla Türk toplumuna yaptığı katkıları hatırlattı.
Cami imamı Hüseyin Haşim El Bakai, tören sonunda Aysın Yılmaz’ın kızları Seden ve Zehra’nın annelerine hitaben yazdıkları duygu dolu mesajları okudu. Aysın Yılmaz’ın cenazesi, kılınan namazın ardından Lavender Hill’deki kabristanda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Aysın Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
Aysın Yılmaz’ın eşi Mehmet Yılmaz ile kızları Zehra (solda) ve Seden.
Aysın Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı.
Aysın Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

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