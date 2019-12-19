Ayrımcılık iki yılda iki kat arttı

FEDERAL Aile Bakanlığı, FDP’nin ayrımcılıkla ilgili verdiği soru önergesini yanıtladı. Buna göre, Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi’ne 2016’da 2 bin 181, 2018’de 4 bin 216, 2019’da ise 3 bin 533 vaka geldi. Şikâyetlerin büyük çoğunluğu insanların kökeni ve ten renginden dolayı ayrımcılığa uğradığını gösteriyor. Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi’nin kayıtlarına göre ırkçılıkla ilgili 462 şikâyetin geldiği 2010 yılına kıyasla iki kat artış oldu. 2018’de bin 70, bu yıl ekim ayı sonuna kadar 948 ırkçılık şikâyeti alındı.

CİNSEL AYRIMCILIK DA ARTTI

Şikâyetlerde cinsiyet ayrımcılığı da önemli yer kapsıyor. 2019’un ilk 10 ayında 855 kişi cinsiyet ayrımcılığına uğradığı şikâyetinde bulundu. Ayrımcılıktan yaşlı insanlar da payını aldı. 2018’de yaşı nedeniyle ayrımcılığa uğrayan 485 vaka kaydedildi. Almanya’da ayrımcılık vakaları iki kat artarken, Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi’nde çalışanların sayısında çok fazla bir artış olmaması eleştirilere neden oldu. 10 yıl önce 24 kişinin çalıştığı Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi’nde şu anda 32 kişi çalışıyor. Bu durumu eleştiren FDP Genel Başkan Yardımcısı Katja Suding, Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi’nin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.