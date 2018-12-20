Ayrılıyor mu?
Bayern Münih'te en mutsuz futbolcu Mats Hummels. Niko Kovac'ın takımın başına gelmesiyle forma bulmakta zorlanan Alman milli takımının ve B. Münih'in stoperi, büyük huzursuzluk yaşıyor.
Niko Kovac, Boeteng-Hummels ikilisinden vazgeçip tercihini defansta Boateng-Süle ikilisinden yana kullandı. Bu durum da tecrübeli futbolcuda huzursuzluğa yol açtı. Yedek beklemek istemeyen yıldız futbolcu, bu rahatsızlığını da yönetime bildirdi. Hummels B. Münih'te forma bulamadığı taktirde milli takımdaki yerini de kaybetmekten endişeli.
Hummels'in Menajeri Marc Kosicke İngiltere'de görüşmelere başladığı ileri sürüldü. Hummels için Ada'ya giden menajerin Chelsea ve Tottenham ile görüştüğü ileri sürüldü. B. Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl Heinz Rummenigge ise Hummels'in takımda kalacağını umut ettiğini söyledi. Rummenigge “Mats Hummels sezonun ikinci yarısında da takımda olacağının garantisini bize verdi” dedi.
Ancak Rummenigge'nin Hummels'e alternatif olarak Fransız futbolcu Hernandez'i almak için girişimde bulunduğu da sır değil. Dünya şampiyonu olan Fransa milli takımının formasını giyen 22 yaşındaki Hernandez'in yeni yılda B. Münih'e geleceğini yazan Bild, Almanya'nın son lig şampiyonunun Fransız futbolcu için 80 milyon euroyu gözden çıkardığını yazdı.
Rummenigge Hernandez transferi ile ilgili “Bunu doğrulamam için her şeyin tamamlanması gerekir” diyerek futbolcuyla ilgili görüşmelerin yapıldığının mesajını verdi.
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