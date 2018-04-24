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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA-İHA
24.04.2018 - 09:36, Son Güncelleme:

‘Ayrılıkçı dil, çok tehlikeli bir oyun’

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‘Ayrılıkçı dil, çok tehlikeli bir oyun’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) yaptığı konuşmada, Avrupa’da aşırıcılığın yükselişinin bir nedeni olarak gösterdiği “bazı politikacılarca kullanılan ayrılıkçı dilin tehlikeli bir oyun olduğunu” söyledi.

BMGK’nın ‘Gençlik, Barış ve Güvenlik’ konulu oturumunda konuşan Bakan Çavuşoğlu, gençlerin barış ve güvenlikteki rolü konusunda karar vericilerin ve siyasilerin büyük sorumluluğu bulunduğunu vurguladı. Çavuşoğlu “Batı Avrupa’da aşırıcılığın yükselişinin bir sebebi de bazı politikacılarca kullanılan ayrılıkçı dildir. Bu yaklaşım, halkı dini ve etnik köken ekseninde ayırıyor. Bu çok tehlikeli bir oyun” dedi.

Bakan Çavuşoğlu siyasilerin basmakalıp söylemlerden kaçınması, bunun yerine birlik mesajlarını teşvik etmesi gerektiğini vurguladı.
Aşırıcılığın ve radikalizmin bir dine ve topluma mal edilemeyeceğini dile getiren Çavuşoğlu, “Bu bizim ortak sınamamızdır ve hep birlikte bununla yüzleşmeliyiz” diye konuştu.
Dünya barışı ve güvenliğinde gençlerin rolünün büyük önem arz ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, uluslararası toplumun ve Türkiye ile İspanya’nın eş başkanlığını yaptığı Medeniyetler İttifakı gibi mevcut kurumların da gençlerin barış ve güvenlik politikalarında rol oynamasına katkı sağlayabileceğini söyledi.
Çavuşoğlu, “Biz gençliği güçlendirmeye yönelik tüm çabalara katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

BELÇİKALI BAKANA PKK UYARISI
Bakan Çavuşoğlu’nun ABD temasları kapsamında bir araya geldiği Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders’e PKK terör örgütünün Belçika’da artan faaliyetlerine dikkat çekerek terör örgütlerine karşı etkin mücadele edilmesi gerektiğini vurguladığı bildirildi.

‘Ayrılıkçı dil, çok tehlikeli bir oyun’

 

SOLINGEN’DE ANMAYA KATILACAK
Bu arada Bakan Çavuşoğlu 29 Mayıs’ta Almanya’ya geliyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya’nın Solingen kentinde 25 yıl önce ırkçılar tarafından katledilen Türkler için düzenlenecek anma törenine katılacak. Çavuşoğlu’nun burada bir konuşma yapması bekleniyor.

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