‘Ayrılıkçı dil, çok tehlikeli bir oyun’
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) yaptığı konuşmada, Avrupa’da aşırıcılığın yükselişinin bir nedeni olarak gösterdiği “bazı politikacılarca kullanılan ayrılıkçı dilin tehlikeli bir oyun olduğunu” söyledi.
BMGK’nın ‘Gençlik, Barış ve Güvenlik’ konulu oturumunda konuşan Bakan Çavuşoğlu, gençlerin barış ve güvenlikteki rolü konusunda karar vericilerin ve siyasilerin büyük sorumluluğu bulunduğunu vurguladı. Çavuşoğlu “Batı Avrupa’da aşırıcılığın yükselişinin bir sebebi de bazı politikacılarca kullanılan ayrılıkçı dildir. Bu yaklaşım, halkı dini ve etnik köken ekseninde ayırıyor. Bu çok tehlikeli bir oyun” dedi.
Bakan Çavuşoğlu siyasilerin basmakalıp söylemlerden kaçınması, bunun yerine birlik mesajlarını teşvik etmesi gerektiğini vurguladı.
Aşırıcılığın ve radikalizmin bir dine ve topluma mal edilemeyeceğini dile getiren Çavuşoğlu, “Bu bizim ortak sınamamızdır ve hep birlikte bununla yüzleşmeliyiz” diye konuştu.
Dünya barışı ve güvenliğinde gençlerin rolünün büyük önem arz ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, uluslararası toplumun ve Türkiye ile İspanya’nın eş başkanlığını yaptığı Medeniyetler İttifakı gibi mevcut kurumların da gençlerin barış ve güvenlik politikalarında rol oynamasına katkı sağlayabileceğini söyledi.
Çavuşoğlu, “Biz gençliği güçlendirmeye yönelik tüm çabalara katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.
BELÇİKALI BAKANA PKK UYARISI
Bakan Çavuşoğlu’nun ABD temasları kapsamında bir araya geldiği Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders’e PKK terör örgütünün Belçika’da artan faaliyetlerine dikkat çekerek terör örgütlerine karşı etkin mücadele edilmesi gerektiğini vurguladığı bildirildi.
SOLINGEN’DE ANMAYA KATILACAK
Bu arada Bakan Çavuşoğlu 29 Mayıs’ta Almanya’ya geliyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya’nın Solingen kentinde 25 yıl önce ırkçılar tarafından katledilen Türkler için düzenlenecek anma törenine katılacak. Çavuşoğlu’nun burada bir konuşma yapması bekleniyor.
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