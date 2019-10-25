Ayrı yaşayan eşler ormanlık arazide kavga etti: Biri öldü, diğeri ağır yaralı
Almanya’nın Potsdam kentinde ayrı yaşayan eşler ormanlık alanın hemen yanındaki arazide tartıştı. 57 yaşındaki kocanın saldırısına karşılık veren 60 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, koca ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
ALMANYA’nın Potsdam kentinde bir süredir ayrı yaşayan eşlerin komşuları, ormanlık alan yakınlarındaki arazide bağrışmaları duyunca polise haber verdi. Olay yerine giden ekipler, biri kadın iki yaralıyla karşılaştı. Kavga eden eşlerden iki çocuk annesi 60 yaşındaki kadın yaşımını yitirirken, 57 yaşındaki kocası ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen ilk bilgilere göre 57 yaşındaki koca ayrı yaşadığı eşine saldırdı. Eşi de ona karşılık verdi. İkili birbirini yaraladı. Kadının yarası ağır olunca da kurtarılamadı. Polis çiftin neden kavga ettiğini araştırıyor.
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