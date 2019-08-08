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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
08.08.2019 - 15:26, Son Güncelleme:

‘Aynısını yine yaparım’

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‘Aynısını yine yaparım’

Akdeniz’de ‘Sea Watch3’ adlı gemisiyle kurtardığı 50 kadar mülteciyle 17 gün bekledikten sonra izinsiz olarak İtalya’nın Lampedus’a limanına demir atan ve ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan Alman kadın kaptan Carola Rackete, ilk kez bir televizyon programına çıktı. Hakkındaki soruşturma devam eden Rackete, “Aynısını yine yaparım” dedi.

GEÇEN ay dünyanın gözü Akdeniz’de 50 kadar mülteciyi kurtaran ‘Sea Watch3’ adlı kurtarma gemisinin kaptanı Carola Rackete’nin üzerindeydi. 17 gün boyunca açık denizde bir Avrupa ülkesinin izin vermesini bekleyen kaptan Rackete, hiçbir ülke izin vermeyince İtalya’nın Lampedusa limanına zorla girdi. Limana girerken kendisine engel olmaya çalışan bir İtalyan deniz güvenlik teknesini sıyırıp geçen Rackete, limanda İtalyan polisi tarafından gözaltına alındı.

‘Aynısını yine yaparım’

Hakkında yasak göçe yardım ve karşı koyma suçlarından soruşturma yürüyen Carola Rackete, Alman kamu televizyonu ZDF kanalında Dunja Hayali’nin programına konuk oldu. Rackete, “Limana girerken başınıza gelecekleri biliyor muydunuz?” sorusuna, “Evet biliyordum. Ama benim için kurtarılanların hayatı öncelikliydi. Gideceğim başka liman yoktu. Kimse izin vermedi” dedi. Rackete, “Yine aynısını yapar mısın?” sorusuna ise, “Eğer bir kaptan gelmez, yerine başka bir kaptan da bulunmazsa, kesinlikle giderim” yanıtını verdi.

‘Aynısını yine yaparım’

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