‘Aynısını yine yaparım’
Akdeniz’de ‘Sea Watch3’ adlı gemisiyle kurtardığı 50 kadar mülteciyle 17 gün bekledikten sonra izinsiz olarak İtalya’nın Lampedus’a limanına demir atan ve ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan Alman kadın kaptan Carola Rackete, ilk kez bir televizyon programına çıktı. Hakkındaki soruşturma devam eden Rackete, “Aynısını yine yaparım” dedi.
GEÇEN ay dünyanın gözü Akdeniz’de 50 kadar mülteciyi kurtaran ‘Sea Watch3’ adlı kurtarma gemisinin kaptanı Carola Rackete’nin üzerindeydi. 17 gün boyunca açık denizde bir Avrupa ülkesinin izin vermesini bekleyen kaptan Rackete, hiçbir ülke izin vermeyince İtalya’nın Lampedusa limanına zorla girdi. Limana girerken kendisine engel olmaya çalışan bir İtalyan deniz güvenlik teknesini sıyırıp geçen Rackete, limanda İtalyan polisi tarafından gözaltına alındı.
Hakkında yasak göçe yardım ve karşı koyma suçlarından soruşturma yürüyen Carola Rackete, Alman kamu televizyonu ZDF kanalında Dunja Hayali’nin programına konuk oldu. Rackete, “Limana girerken başınıza gelecekleri biliyor muydunuz?” sorusuna, “Evet biliyordum. Ama benim için kurtarılanların hayatı öncelikliydi. Gideceğim başka liman yoktu. Kimse izin vermedi” dedi. Rackete, “Yine aynısını yapar mısın?” sorusuna ise, “Eğer bir kaptan gelmez, yerine başka bir kaptan da bulunmazsa, kesinlikle giderim” yanıtını verdi.
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