Aynı Alman’ı tam 25 kez böyle dolandırmışlar
Aynı Alman’ı tam 25 kez böyle dolandırmışlar Türkiye’den arayarak Almanya’daki bir Alman’ı 8 ayda tam 25 kez dolandıran 8 kişi hakkındaki iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. 6 yıldan 20 yıla kadar hapsi istenen sanıkların, Klaus Richard M. adlı Alman’ı, Almanya Şans Oyunları Merkezi’nden bir görevli gibi tanıtarak dolandırdıkları belirlendi.
ANTALYA’da, Almanya’da yaşayan bir Alman vatandaşını telefonla arayarak sekiz ayda 25 kez hesaplarına para yatırmasını sağladığı iddia edilen 8 sanık hakkında, 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Türkiye’ye ait telefon numaralarının yabancı ülke numarasına çevrilmesini sağlayan bir programla aradıkları bir Alman vatandaşını dolandırdıkları öne sürülen 8 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Alman vatandaşının 83 bin 760 Euro’sunu aldıkları ve örgüt faaliyetleri çerçevesinde ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçunu işledikleri ileri sürülen tutuklu sanıklar S.Ç, Ö.B. ve Y.A. ile tutuksuz sanıklar G.Ş, N.K, S.K, S.T. ve Z.T. hakkında 6 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.
TELEFON NUMARALARINI DEĞİŞTİREN PROGRAM
İddianamede yer alan bilgilere göre, Antalya Emniyet Müdürlüğüne “çağrı merkezi” adı altında faaliyette bulunan kişilerin, Almanvatandaşlarını telefonla arayıp dolandırdıkları ihbarında bulunulması üzerine, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma sonucunda kişisel bilgileri elde edilen Almanların, Türkiye’ye ait telefon numaralarının yabancı ülke numarasına çevrilmesini sağlayan bir program sayesinde arandığı belirlendi. Sanıklarının çok sayıda Alman vatandaşına ait kimlik, banka hesap numaraları, telefon, adres bilgileri, sosyal medya görüntülerini içerir dijital verileri dosyaladığı tespit edildi. İyi derecede Almanca bilen sanıkların, hedefteki kişileri, Alman kamu görevlisi gibi arayarak, kandırıp paralarını aldığı anlaşıldı.
BAŞKOMİSER HUBER OLARAK ARADI
İddianamede, 78 yaşındaki Klaus Richard M’yi Ocak 2016’da sanık kadınlardan birinin aradığı ve verdiği banka hesap numarasına ilk olarak 690 ve 4 bin 787 Euro yatırmasını sağladığı belirtildi. Daha sonra müştekiyi arayan sanıklardan birisinin, kendisini Kriminal Daire’de görev yapan “Başkomiser Huber” olarak tanıttığı aktarılan iddianamede, Alman vatandaşının hesap hareketleri incelendiğinde yaklaşık sekiz aylık süreçte kendisine verilen hesap numaralarına 25 kez para transferi yaptığının tespit edildiği vurgulandı. İddianamede, Klaus Richard M’nin, sanıklara değişik tarihlerde toplam 83 bin 760 avro para transferi yaptığı kaydedildi.
ŞANS OYUNLARI GÖREVLİSİ GİBİ TANITTI
Suçlamaları kabul eden tek sanık Ö.B, iddianamede yer alan ifadesinde şu bilgileri verdi: “Klaus Richard M’yi aradığımda kendimi Almanya Şans Oyunları Merkezi’nden görevli olarak tanıttım. Müştekiye ödül kazandığını söyledim ve kendisinden ödülü alması karşılığında para yatırmasını istedim. Benim ve S.K’nin hesabına, 38-39 bin Euro arasında para yatırdı. Bu paraları aramızda bölüşüyorduk. Müştekinin datasını temin ettiği için S.Ç’ye de para verdim. S.Ç. ayrıca para yatırılacak kartları veya isimleri temin ediyordu. Gelen paraları ya kendisi çekiyor ya da kart sahiplerine çektiriyordu. Bu çektiği paralardan da payımız nispetinde bize veriyordu. Z.T. ve Y.T. Almanya’daki mağdurları dolandırdığımı öğrenmişler, para kazanmak için bana geldiler ve hesaplarını kullandırmak istediler, ben de kabul ettim.”
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