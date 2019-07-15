Aynı Alman’ı tam 25 kez böyle dolandırmışlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiye yeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAynı Alman’ı tam 25 kez böyle dolandırmışlar
GeriAvrupa Aynı Alman’ı tam 25 kez böyle dolandırmışlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA
15.07.2019 - 13:48, Son Güncelleme:

Aynı Alman’ı tam 25 kez böyle dolandırmışlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aynı Alman’ı tam 25 kez böyle dolandırmışlar

Aynı Alman’ı tam 25 kez böyle dolandırmışlar Türkiye’den arayarak Almanya’daki bir Alman’ı 8 ayda tam 25 kez dolandıran 8 kişi hakkındaki iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. 6 yıldan 20 yıla kadar hapsi istenen sanıkların, Klaus Richard M. adlı Alman’ı, Almanya Şans Oyunları Merkezi’nden bir görevli gibi tanıtarak dolandırdıkları belirlendi. 

ANTALYA’da, Almanya’da yaşayan bir Alman vatandaşını telefonla arayarak sekiz ayda 25 kez hesaplarına para yatırmasını sağladığı iddia edilen 8 sanık hakkında, 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Türkiye’ye ait telefon numaralarının yabancı ülke numarasına çevrilmesini sağlayan bir programla aradıkları bir Alman vatandaşını dolandırdıkları öne sürülen 8 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Alman vatandaşının 83 bin 760 Euro’sunu aldıkları ve örgüt faaliyetleri çerçevesinde ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçunu işledikleri ileri sürülen tutuklu sanıklar S.Ç, Ö.B. ve Y.A. ile tutuksuz sanıklar G.Ş, N.K, S.K, S.T. ve Z.T. hakkında 6 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi. 

TELEFON NUMARALARINI DEĞİŞTİREN PROGRAM
İddianamede yer alan bilgilere göre, Antalya Emniyet Müdürlüğüne “çağrı merkezi” adı altında faaliyette bulunan kişilerin, Almanvatandaşlarını telefonla arayıp dolandırdıkları ihbarında  bulunulması üzerine, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma sonucunda kişisel bilgileri elde edilen Almanların, Türkiye’ye ait telefon numaralarının yabancı ülke numarasına çevrilmesini sağlayan bir program sayesinde arandığı belirlendi.      Sanıklarının çok sayıda Alman vatandaşına ait kimlik, banka hesap numaraları, telefon, adres bilgileri, sosyal medya görüntülerini içerir dijital verileri dosyaladığı tespit edildi. İyi derecede Almanca bilen sanıkların, hedefteki kişileri, Alman kamu görevlisi gibi arayarak, kandırıp paralarını aldığı anlaşıldı. 

BAŞKOMİSER HUBER OLARAK ARADI
İddianamede, 78 yaşındaki Klaus Richard M’yi Ocak 2016’da sanık kadınlardan birinin aradığı ve verdiği banka hesap numarasına ilk olarak 690 ve 4 bin 787 Euro yatırmasını sağladığı belirtildi. Daha sonra müştekiyi arayan sanıklardan birisinin, kendisini Kriminal Daire’de görev yapan “Başkomiser Huber” olarak tanıttığı aktarılan iddianamede, Alman vatandaşının hesap hareketleri incelendiğinde yaklaşık sekiz aylık süreçte kendisine verilen hesap numaralarına 25 kez para transferi yaptığının tespit edildiği vurgulandı. İddianamede, Klaus Richard M’nin, sanıklara değişik tarihlerde toplam 83 bin 760 avro para transferi yaptığı kaydedildi.      

ŞANS OYUNLARI GÖREVLİSİ GİBİ TANITTI
Suçlamaları kabul eden tek sanık Ö.B, iddianamede yer alan ifadesinde şu bilgileri verdi:  “Klaus Richard M’yi aradığımda kendimi Almanya Şans Oyunları Merkezi’nden görevli olarak tanıttım. Müştekiye ödül kazandığını söyledim ve kendisinden ödülü alması karşılığında para yatırmasını istedim. Benim ve S.K’nin hesabına, 38-39 bin Euro arasında para yatırdı. Bu paraları aramızda bölüşüyorduk. Müştekinin datasını temin ettiği için S.Ç’ye de para verdim. S.Ç. ayrıca para yatırılacak kartları veya isimleri temin ediyordu. Gelen paraları ya kendisi çekiyor ya da kart sahiplerine çektiriyordu. Bu çektiği paralardan da payımız nispetinde bize veriyordu. Z.T. ve Y.T. Almanya’daki mağdurları dolandırdığımı öğrenmişler, para kazanmak için bana geldiler ve hesaplarını kullandırmak istediler, ben de kabul ettim.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Aynı Alman’ı tam 25 kez böyle dolandırmışlar
Türkiye darbenin kilit ismini Almanya’dan istedi
‘Mossad’ın kontrolündeler’ haberinden sonra Spiegel’e ağır suçlama
Yunanistan, Müslüman Türk azınlığa ait arazileri tek tek satıyor