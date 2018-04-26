Aykut Ö.’ye saldırı çete savaşlarını başlatabilir
Almanya’da motor çetesi Bandio’nun lideri Aykut Ö.’nün bacağından vurulmasından sonra çeteler arası bir savaştan endişe eden Köln polisi, rakip çete Hells Angels’a baskın düzenledi. Polis bu baskınla olası bir hesaplaşmanın önüne geçmeyi planlıyor.
KÖLN polisi, Bandio lideri Aykut Ö.’nün vurulmasından sonra diğer motor çetesi Hells Angels’a (Cehennem Melekleri) baskın düzenledi. Aykut Ö. ve arkadaşına yapılan saldırının Cehennem Melekleri üyelerince yapıldığından şüphelenen emniyet, düzenlediği baskınla çeteler arasında olası bir savaşı önlemeyi planlıyor.
Aykut Ö.
SALDIRGANIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Olayı soruşturan savcılık ise şüphelinin kimliğinin belirlendiğini, şüphelinin motor çetesi çevresinde tanınan biri olduğunu ancak henüz yakalanamadığını açıkladı. Aykut Ö.’nün vurulmasının arkasında Bandidolar ve Cehennem Melekleri arasında süren rant kavgasının yattığı sanılıyor. İki grup, Köln ve çevresinde etki alanlarını genişletmeyi isterken sık sık karşı karşıya geliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle