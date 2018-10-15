Aygül Özkan başbakan adaylığını kabul etmedi
Almanya’nın ilk Türkiye kökenli bakanı Aygül Özkan, CDU’nun Hamburg başbakan adaylığı teklifindeki ısrarını, hastalığını gerekçe göstererek kabul etmedi.
ALMANYA’nın ilk Türkiye kökenli bakanı Aygül Özkan, partisi Hıristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) 2020 yılında yapılacak Hamburg eyalet seçimlerinde başbakan adayı yapma teklifini geri çevirdi. Özkan hastalığını gerekçe göstererek adaylığı kabul edemeyeceğini partisine bildirdi.
Hamburg’da 2020 yılında eyalet parlamento seçimleri yapılacak. CDU seçimleri kazanmak için Aygül Özkan’ı başbakan adayı yapmak istiyordu. CDU Hamburg teşkilatı ve Hamburg Eyalet Meclis Grubu 47 yaşındaki Özkan’a bir süre önce adaylık önerisiyle gitti. Özkan hastalığını gerekçe göstererek adaylık önerisini hemen ret etti. Ancak CDU yönetimi ısrarlı olup bir üre daha düşünmesini istedi. Özkan da yaklaşık iki ay sonra kararını yazılı olarak partiye bildirdi.
TEŞEKKÜR ETTİ
Mektubunda kendisine güvenerek aday göstermek istedikleri için partisine teşekkür eden Aygül Özkan “Benim için kesinlikle çok zor bir karar oldu. Partinin bana verdiği destek ve gösterdiği güven, karar vermemi daha da zorlaştırdı. Ancak insan hayatında bazı anlar vardır ki insan bütün planlarını ve yapacaklarını yeniden düşünüp belirlemek durumunda” diyerek başbakan adayı olmayı kabul etmedi. Özkan bir süreden beri yakalandığı amansız hastalıkla mücadele ediyor. Özkan’ın adaylığı ret etmesi CDU’da büyük üzüntüye yol açtı. CDU Hamburg Eyalet Teşkilatı Başkanı Roland Heintze, Özkan’ın olumsuz cevabı üzerine şu açıklamayı yaptı: “Aygül Özkan sağlıktan daha önemli bir şeyin bulunmadığını bize gösterdi. Özkan partinin modern ve açık olduğunu gösterecek iyi bir adaydı” dedi.
AYGÜL ÖZKAN KİMDİR
Hamburg’da 27 Ağustos 1971’de doğan Aygül Özkan, Nisan 2010’dan Şubat 2013’e kadar Aşağı Saksonya Sosyal, Kadın, Aile, Sağlık ve Uyum Bakanlığı yaptı. Almanya’da bakanlık koltuğuna oturan Türkiye kökenli ilk politikacı olan Aygül Özkan, hukuk eğitimi aldı. Bir erkek çocuk annesi olan Ökzan, 2004 yılında CDU’ya üye oldu. 2008 yılında Hamburg milletvekili seçildi. 2013 yılında yapılan seçilemedi ancak bir yıl sonra milletvekilliğini bırakan David McAllister’in yerine meclise girdi. Ancak bir yıl geçmeden milletvekilliğinden istifa etti.
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