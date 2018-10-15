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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
15.10.2018 - 11:48, Son Güncelleme:

Aygül Özkan başbakan adaylığını kabul etmedi

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Aygül Özkan başbakan adaylığını kabul etmedi

Almanya’nın ilk Türkiye kökenli bakanı Aygül Özkan, CDU’nun Hamburg başbakan adaylığı teklifindeki ısrarını, hastalığını gerekçe göstererek kabul etmedi.

ALMANYA’nın ilk Türkiye kökenli bakanı Aygül Özkan, partisi Hıristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) 2020 yılında yapılacak Hamburg eyalet seçimlerinde başbakan adayı yapma teklifini geri çevirdi. Özkan hastalığını gerekçe göstererek adaylığı kabul edemeyeceğini partisine bildirdi. 

Hamburg’da 2020 yılında eyalet parlamento seçimleri yapılacak. CDU seçimleri kazanmak için Aygül Özkan’ı başbakan adayı yapmak istiyordu. CDU Hamburg teşkilatı ve Hamburg Eyalet Meclis Grubu 47 yaşındaki Özkan’a bir süre önce adaylık önerisiyle gitti. Özkan hastalığını gerekçe göstererek adaylık önerisini hemen ret etti. Ancak CDU yönetimi ısrarlı olup bir üre daha düşünmesini istedi. Özkan da yaklaşık iki ay sonra kararını yazılı olarak partiye bildirdi.

Aygül Özkan başbakan adaylığını kabul etmedi

TEŞEKKÜR ETTİ
Mektubunda kendisine güvenerek aday göstermek istedikleri için partisine teşekkür eden Aygül Özkan “Benim için kesinlikle çok zor bir karar oldu. Partinin bana verdiği destek ve gösterdiği güven, karar vermemi daha da zorlaştırdı. Ancak insan hayatında bazı anlar vardır ki insan bütün planlarını ve yapacaklarını yeniden düşünüp belirlemek durumunda” diyerek başbakan adayı olmayı kabul etmedi. Özkan bir süreden beri yakalandığı amansız hastalıkla mücadele ediyor. Özkan’ın adaylığı ret etmesi CDU’da büyük üzüntüye yol açtı. CDU Hamburg Eyalet Teşkilatı Başkanı Roland Heintze, Özkan’ın olumsuz cevabı üzerine şu açıklamayı yaptı: “Aygül Özkan sağlıktan daha önemli bir şeyin bulunmadığını bize gösterdi. Özkan partinin modern ve açık olduğunu gösterecek iyi bir adaydı” dedi.

AYGÜL ÖZKAN KİMDİR
Hamburg’da 27 Ağustos 1971’de doğan Aygül Özkan, Nisan 2010’dan Şubat 2013’e kadar Aşağı Saksonya Sosyal, Kadın, Aile, Sağlık ve Uyum Bakanlığı yaptı. Almanya’da bakanlık koltuğuna oturan Türkiye kökenli ilk politikacı olan Aygül Özkan, hukuk eğitimi aldı. Bir erkek çocuk annesi olan Ökzan, 2004 yılında CDU’ya üye oldu. 2008 yılında Hamburg milletvekili seçildi. 2013 yılında yapılan seçilemedi ancak bir yıl sonra milletvekilliğini bırakan David McAllister’in yerine meclise girdi. Ancak bir yıl geçmeden milletvekilliğinden istifa etti.

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