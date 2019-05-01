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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA
01.05.2019 - 13:31, Son Güncelleme:

Aydınlı Doğu, Almanya’da dünya ikincisi oldu

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Aydınlı Doğu, Almanya’da dünya ikincisi oldu

Aydın’da 8 ay önce babasının yönlendirmesiyle piyanoyla tanışan ilkokul öğrencisi Doğu Balyemez, Almanya’da davet edildiği yarışmada dünya ikincisi oldu.

EFELER Ticaret Odası İlkokulu 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Doğu Balyemez’i müzik öğretmeni olan babası Arif Balyemez 8 ay önce piyanoya yönlendirdi. Piyanoyu babasının yardımıyla bir müddet öğrenmeye çalışan Doğu, sevmeyince bu enstrümanı çalmayı bıraktı. Babasının ikna etmesiyle yeniden piyano çalmaya başlayan Doğu, zamanla yeteneğini ortaya çıkardı.
Oğlunun her geçen gün daha da iyi piyano çalması üzerine baba Balyemez, Bursa’da yaşayan piyano eğitmeni Elana Çekiç’le iletişime geçti ve oğlunun videolarını paylaştı.

Aydınlı Doğu, Almanya’da dünya ikincisi oldu


Arif Balyemez

Bursa’da bir konsere gelen New York Long Island Konservatuvarı Piyano Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tamara Poddubnaya’ya izlettirilen video sonrasında bu kente davet edilen Doğu Balyemez, Bursa’da sahne aldı. Balyemez’in performansından etkilenen Poddubnaya, genç piyanisti Almanya’da düzenlenen ‘Musical Firework In Baden-Württemberg’ yarışmasına davet etti. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle 22-26 Nisan’da düzenlenen yarışmaya katılan Doğu, kendi yaş grubunda dünya ikincisi oldu.

Aydınlı Doğu, Almanya’da dünya ikincisi oldu


Yavuz Selim Köşger, Doğu Balyemez

 

VALİ KÖŞGER’İ ZİYARET ETTİ
Doğu, Almanya’daki başarısının ardından Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’i ziyaret etti. Vali Köşger, Doğu’nun başarısının kendilerini de gururlandırdığını belirtti. Başarılı olduğu için mutlu olduğunu belirten Doğu Balyemez ise, “Belki sonra Fransa, İtalya ve Amerika’da düzenlenen yarışmalara da giderim. Böyle şeyler düşünüyorum. Hedefim çok çalışıp dünya birincisi olmak. Önceden hiç istemiyordum piyano çalmayı. Uzun süre çalmadım, sonra başladım. Çok çalıştım ve çok iyi oldum” diye konuştu. Baba Arif Balyemez de oğlunun başarısından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

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