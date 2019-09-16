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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Hande NAYMAN, DHA
16.09.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Aydınlı 11 yaşındaki Sedat’a, Almanya’dan müjde

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Aydınlı 11 yaşındaki Sedat’a, Almanya’dan müjde

Ege Üniversitesi’nde lösemi tedavisi gören Sedat Tok (11) için Almanya’da yüzde 100 uyumlu donör bulundu. Daha önce de Almanya’dan bulunan tam uyumlu donörde bulaşıcı hastalık olduğu ortaya çıkınca ilik nakli ertelenen Sedat, nakil işlemlerinin başlatılması için hastaneye yatırıldı.

AYDIN’da yaşayan Göksel (38) ve Hacer Tok (39) çifti, oğulları Sedat’ı, geçen yıl eklem bölgelerinde şişlik ve aşırı kilo kaybı nedeniyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne götürdü. Buradan Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen ve yaklaşık 10 ay önce lösemi teşhisi konulan Sedat için ilik nakli arayışı başladı. Bu süreçte 3 çocuklu aile, Aydın’dan İzmir’e gidip gelmeye başladı ve Ege Üniversitesi’nde lösemi tedavisi gören Sedat’a, babaannesi Selma Tok refakat etti. İlik nakli bekleyen Sedat’a, Almanya’dan yüzde 100 uyumlu donör bulundu, ancak bu kişinin bulaşıcı hastalık taşıması nedeniyle nakil işlemi gerçekleştirilmedi. Bunun üzerine Sedat, hastaneden taburcu edildi. Umutlu bekleyişini sürdürmeye devam eden ailenin yüzü, birkaç gün önce aldığı sevindirici haberle yeniden güldü.

Aydınlı 11 yaşındaki Sedat’a, Almanya’dan müjde
Almanya’da Sedat için yüzde 100 uyumlu donör bulunduğunun bildirilmesi üzerine nakil işlemlerinin başlatılması için Sedat’ın, Ege Üniversitesi Hastanesi’ne yatışı yapıldı.
Aydınlı 11 yaşındaki Sedat’a, Almanya’dan müjde

Işın tedavisi ve 3-4 günlük kemoterapinin ardından 23 Eylül’de nakil işleminin yapılacağını belirten baba Göksel Tok, “İnşallah ilik uyumlu olur. Henüz hastaneden çıkış tarihimiz belli değil. Artık çektiklerimizin sonuna geldik. Bizim çocuğumuz bu eziyet ve çilelerden kurtuluyor. Vücudu aldığı kemoterapilerden çok yorulmuştu. Kelimelere sığmayacak mutluluk yaşıyoruz. Umarım tüm nakil bekleyen hastalar bu mutluluğu yaşar” dedi.

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