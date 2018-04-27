Ay Yıldız’dan yaz kampanyası
Ay Yıldız, Türkiye’ye tatile gidecek müşterilerine bu yıl da cazip teklifler hazırladı. Uygulamalardan 1 Mayıs - 30 Eylül arasında yaralanabilecek.
Ay Yıldız Genel Müdürü Thorsten Wagner, “Müşterilerimizin büyük bir bölümü yaz aylarında Türkiye’ye uçuyor, aile ve arkadaşlarını ziyaret ediyor ya da, tatil yapıyor. Müşterilerimize sunduğumuz cazip roaming teklifleri ve tarifelerle, onlara Türkiye’de de Ay Yıldız ile son derece uygun fiyatlarla telefonlaşma ve internette sörf yapma olanağı verirken, her iki kültürle de en iyi şekilde bağlantıda kalmaları için olanak sunuyoruz” dedi.
ARAMALARA ÜCRET YOK
Ay Yıldız’ın tekliflerinden biri roaming ücreti ile ilgili olacak. Buna göre Ay Yıldız müşterileri, Türkiye‘deyken gelen aramalar için ücret ödemeyecek. Bu uygulama otomatik olarak bütün müşteriler için devreye sokulacak.
‘Türkei Internet’ opsiyonuyla da Ay Yıldız’lılar, Türkiye’de daha rahat ve uygun fiyatlarla internet kullanabilecek.
Türkei Roaming Opsiyonu ise Ay Yıldız müşterilerine uygun fiyatlarla telefon görüşmesi yapma imkanı sunacak.
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