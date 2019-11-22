AWO’nun açıklaması yetmemiş! Hakaret dolu faks gönderdiler

AWO tarafından yapılan basın açıklamasında, suçlamaların asılsız olduğu, Zübeyde Feldmann’ın projenin gerektirdiği akademik eğitim ve birikimi nedeniyle işe alındığı, maaşının da çocuk yuvasındaki yoğun iş, çocuk sayısı ve tecrübesi dikkate alınarak ödendiği belirtildi. Görevi Feldmann’dan devralan yöneticinin daha yüksek maaşla işe başladığı belirtilen açıkalamada şu ifadeler yer aldı: “Adı geçen çalışan, kreş yöneticilerine yönelik maaş çizelgesinin en düşük ücret grubunu, yani SuE 13’ü almıştır. Yönetimi devralan halefi ise daha yüksek maaşla başlamıştır. Ücret öncelikle kurumdaki çocuk sayısına göre yapılır, daha sonra deneyim düzeyleri eklenir. Bizim ödemelerimiz SuE 13 ve SuE 18 (TVöD) arasında yapılmıştır. Kreş yönetimine, görevlerini yerine getirebilmek için bir ‘Ford Focus’ marka otomobil sağlanmıştır. Söz konusu çalışanın halefi de bu şirket otomobilini kullanmaya devam etmiştir. Bu, AWO Frankfurt’un otomobil kullanım standartına denk gelmektedir. Söz konusu yönetici pozisyonu alımı için iş ilanı yapılmış, sonrasında da pedagojik eğitimi, Türkoloji diploması ve tecrübesi olan bir aday seçilmiştir. Bizde her bir istihdamın tüm konuları, hukuka ve toplu iş sözleşmelerine uygun olarak, nesnel şekilde yapılır. Hiçbir avantaj veya ayrıcalık tanınmamıştır.”

TÜRKLERE HAKARET

Ancak ırkçılara AWO’nun bu açıklaması da yeterli gelmedi. Haberin Alman basınında yer almasının ardından AWO’ya ve Türklere yönelik çirkin ifadelerin yer aldığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann ile AWO yöneticilerinin istifasını isteyen faks gönderildi. Faksta, şöyle denildi: “Biz Frankfurt’un sakinleri AWO Frankfurt hakkında Darmstadt ve Wiesbaden’de savcılığa şikâyet dilekçesi vereceğiz. SPD’li belediye başkanı ve AWO yönetiminin hemen istifa etmesini istiyoruz. İlgililerden Frankfurtlu vatandaşlara faiziyle birlikte geri ödemelerini istiyoruz. Türklerle bugün ve gelecekte ticaret yapılmaz. Bay Feldmann ve Türk kadınla düğün iyi ayarlanmış. Sorumlulardan hesap sorulacak. Bunun sözünü Alman vatandaşlara veriyoruz. Bu şekilde devam edemezdi. Her şey gün yüzüne çıkacak. Feldmann’ın istifa etmesini istiyoruz. Fakir Frankfurt halkı tasarruf ediyor, rüşvetçi olduklarından Türkler alıyor, (hepsi değil). Her şeyi kontrol edip Alman halkına açıklayacağız.”

‘LİNÇ KAMPANYASI’

Almanya Türk Toplumu Genel Başkanı Atila Karabörklü de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Çoğulcu demokrasi düşmanlarının AWO’ya isimsiz tehdit faksı gönderdiğini belirten Karabörklü, şunları söyledi: “Frankfurt’ta ilk ve tek Türkçe-Almanca iki dilli anakolunun taşıyıcı kuruluşu olan AWO ve bu projeye büyük katkı sağlayan Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann’a karşı, eşi Zübeyde Feldmann üzerinden politik linç kampanyası zehirli meyvelerini vermeye başladı. İnsan düşmanları bu faksta Türkler’e hakaret ederek Feldmann’ın istifasını istiyor. Birtakım Alman basını ve çevreleri anlaşılan rolünü iyi oynuyor.”

HR’NİN HABERİNDE NE YAZIYORDU?

Hessen Radyo Televizyon Kurumu’nun (HR) Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann’ın eşi Zübeyde Feldmann’ı fazla maaş almakla itham ettiği haberinde, AWO’nun, Feldmann’ın kullanması için bir de araç tahsis ettiği yer alıyor. Haber ayrıca, Zübeyde Feldmann’ın aldığı maaşı benzer konumdaki bir yöneticinin ancak 17 yıl sonra alabileceği yazdı. ‘Dostluk–Freundschaft’ yönettiği sırada henüz Peter Feldmann ile evli olmayan Zübeyde Feldmann’ın çocuk yuvası müdürü olmadan önce de AWO Wiesbaden’den maaş aldığı iddia edildi. Haberde, Peter Feldmann da büyükşehir belediye başkanı seçilmeden önce AWO’ya bağlı Johanna Kirschner Vakfı’nda kendisi için yer açılmasıyla, bürosunu seçim çalışmaları için kullanmakla suçlandı. Adını açıklamayan eski bir AWO çalışanı, Feldmann’ın yerine kimsenin alınmamasına dikkati çekti.

AWO’NUN KURUMSAL GÖREVİ

Arbeiterwohlfahrt (İşçilerin Refahı) ya da kısa adıyla AWO, 1919’da Berlin’de o sırada devam eden büyük savaş nedeniyle zor duruma düşen insanlara destek amacıyla SPD tarafından, partinin bir yan kuruluşu olarak kuruldu. Kısa sürede toplumun her kesiminden yardıma muhtaç insanlar için maddi ve manevi yardım kuruluşuna dönüştü. AWO’ya bağlı binlerce yardım ve danışma kurumunda bir bölümü gönüllülerden oluşan 320 bine yakın uzman çalışıyor. Göçmenlere yönelik destek, danışma ve sosyal yardım hizmetleri AWO’nun doğal görevleri arasında. ‘Almanya‘ya gelen Türk işçileri ve ailelerine destek’ de 1962’den bu yana AWO’nun kurumsal görevi.