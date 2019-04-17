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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: Youtube-DW
17.04.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

Avusturya’nın ‘İslam Uzmanı’, İslam karşıtı ırkçılara düzenli bağış yapmış!

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Avusturya’nın ‘İslam Uzmanı’, İslam karşıtı ırkçılara düzenli bağış yapmış!

Avusturya’da ırkçı, mülteci ve Müslüman karşıtı ‘Kimlikçiler Hareketi’, 2018 yılında 1 milyon 130 bin Euro bağış topladı. Irkçı oluşuma düzenli bağış yapanların bulunduğu listede İslam uzmanı olarak TV programlarına katılan isimlerden doktor, avukat, ordu mensupları, polis, siyasetçi, yazar ve profesörlere kadar bir çok kişinin bulunması dikkat çekti.

DIE Presse gazetesinde yer alan habere göre, ‘Kimlikçiler Hareketi’ üyeleri ve bu oluşuma ait 3 dernek ve bir işletme hakkındaki mali ceza davası duruşmasında, ırkçı oluşum üyeleriyle yan kuruluşlarının hesap işlemleri ve yapılan yardımların gün yüzüne çıkarıldı.
Irkçı gruba düzenli bağışta bulunan kişilerin listesinin de ortaya çıkartıldığı belirtilerek, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinden (FPÖ) siyasi isimler başta olmak üzere çok sayıda doktor, avukat, üniversite profesörü, ordu ve polis mensubunun da listede yer aldığı ifade edildi.

Avusturya’nın ‘İslam Uzmanı’, İslam karşıtı ırkçılara düzenli bağış yapmış

EN ÇOK BAĞIŞ STEIERMARK EYALETİNDEN
Özellikle Avusturya kamuoyunun yakından tanıdığı, ‘İslam Uzmanı’ olarak televizyon programlarına katılan Laila Mirzo’nun da ırkçı oluşuma aylık yardımda bulunanlar listesinde adının yer alması dikkati çekti.
İslam ve Müslümanlara yönelik olumsuz görüşleriyle bilinen Mirzo’nun ırkçı, mülteci ve Müslüman karşıtı bir gruba finansal destekte bulunması, Avrupa’da kimi Orta Doğu kökenli isimlerin Müslümanlara karşı bilinçli olarak kullanıldığı yorumlarına yol açtı.
Haberde, ırkçı gruba yapılan bağışların özellikle ülkenin Steiermark eyaletinden geldiği vurgulanırken, oluşumun 2018’de 1 milyon 130 bin avro (7 milyon 378 bin 900 Türk lirası) bağış geliri elde ettiği belirtildi.
Söz konusu verilerin, yalnız Avusturya’daki hesaplardan elde edildiğinin altı çizilen haberde, oluşumun Polonya ve Macaristan’da da hesaplarının olduğu ifade edildi.

YENİ ZELANDA CANİSİ İLE BAĞLANTILI
Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye terör saldırısı düzenleyerek 50 Müslüman’ı katleden terörist Brenton Tarrant’ın Avusturya’daki Neonazi Kimlikçiler Hareketi Sözcüsü Martin Seller ile arasındaki ilişkinin ortaya çıkartılmasının ardından Başbakan Sebastian Kurz, koalisyon ortağı aşırı sağcı FPÖ’ye bu oluşumla arasına mesafe koyması çağrısında bulunmuştu.
FPÖ’lü çok sayıda siyasetçinin Kimlikçilerle ilişkisine tepki gösteren Kurz, söz konusu grubun lağvedilmesi için yasal yolların araştırıldığını açıklamıştı.

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