Avusturya’nın ‘İslam Uzmanı’, İslam karşıtı ırkçılara düzenli bağış yapmış!
Avusturya’da ırkçı, mülteci ve Müslüman karşıtı ‘Kimlikçiler Hareketi’, 2018 yılında 1 milyon 130 bin Euro bağış topladı. Irkçı oluşuma düzenli bağış yapanların bulunduğu listede İslam uzmanı olarak TV programlarına katılan isimlerden doktor, avukat, ordu mensupları, polis, siyasetçi, yazar ve profesörlere kadar bir çok kişinin bulunması dikkat çekti.
DIE Presse gazetesinde yer alan habere göre, ‘Kimlikçiler Hareketi’ üyeleri ve bu oluşuma ait 3 dernek ve bir işletme hakkındaki mali ceza davası duruşmasında, ırkçı oluşum üyeleriyle yan kuruluşlarının hesap işlemleri ve yapılan yardımların gün yüzüne çıkarıldı.
Irkçı gruba düzenli bağışta bulunan kişilerin listesinin de ortaya çıkartıldığı belirtilerek, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinden (FPÖ) siyasi isimler başta olmak üzere çok sayıda doktor, avukat, üniversite profesörü, ordu ve polis mensubunun da listede yer aldığı ifade edildi.
EN ÇOK BAĞIŞ STEIERMARK EYALETİNDEN
Özellikle Avusturya kamuoyunun yakından tanıdığı, ‘İslam Uzmanı’ olarak televizyon programlarına katılan Laila Mirzo’nun da ırkçı oluşuma aylık yardımda bulunanlar listesinde adının yer alması dikkati çekti.
İslam ve Müslümanlara yönelik olumsuz görüşleriyle bilinen Mirzo’nun ırkçı, mülteci ve Müslüman karşıtı bir gruba finansal destekte bulunması, Avrupa’da kimi Orta Doğu kökenli isimlerin Müslümanlara karşı bilinçli olarak kullanıldığı yorumlarına yol açtı.
Haberde, ırkçı gruba yapılan bağışların özellikle ülkenin Steiermark eyaletinden geldiği vurgulanırken, oluşumun 2018’de 1 milyon 130 bin avro (7 milyon 378 bin 900 Türk lirası) bağış geliri elde ettiği belirtildi.
Söz konusu verilerin, yalnız Avusturya’daki hesaplardan elde edildiğinin altı çizilen haberde, oluşumun Polonya ve Macaristan’da da hesaplarının olduğu ifade edildi.
YENİ ZELANDA CANİSİ İLE BAĞLANTILI
Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye terör saldırısı düzenleyerek 50 Müslüman’ı katleden terörist Brenton Tarrant’ın Avusturya’daki Neonazi Kimlikçiler Hareketi Sözcüsü Martin Seller ile arasındaki ilişkinin ortaya çıkartılmasının ardından Başbakan Sebastian Kurz, koalisyon ortağı aşırı sağcı FPÖ’ye bu oluşumla arasına mesafe koyması çağrısında bulunmuştu.
FPÖ’lü çok sayıda siyasetçinin Kimlikçilerle ilişkisine tepki gösteren Kurz, söz konusu grubun lağvedilmesi için yasal yolların araştırıldığını açıklamıştı.
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