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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
20.01.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Avusturya’daki Türklerden Yemen’e yardım gecesi

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Avusturya’daki Türklerden Yemen’e yardım gecesi

Avusturya’da yaşayan Türk vatandaşları, büyük insani dramın yaşandığı dünyanın en fakir 3 ülkesinden biri olan Yemen için yardım gecesi düzenlendi. Geceden elde edilecek gelir, Türk Kızılayı aracılığı ile Yemen’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

AVUSTURYA’nın başkenti Viyana’da Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) ‘Hayırda ikram vakti, Yemen’e hemen yardım’ başlıklı yardım bir gecesi düzenledi Etkinliğe, Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya, Türk Kızılayı Başkan Yardımcısı Naci Yorulmaz, oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu’nun yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

MERHAMET SINIR TANIMAZ
Yorulmaz, Türk Kızılayının Türkiye’yi dünya genelinde en çok yardım yapan ülkeler sıralamasında en üste taşıyan kurumlardan biri olduğunu anlatarak, “Aramızdaki kilometrelere rağmen merhamet sınır, ırk, din tanımaz. Bir yerde insan ıstırabı varsa biz Türkiye olarak oraya destek olmak zorundayız” dedi.
Yorulmaz, 27 milyon nüfuslu Yemen’in dünyanın en fakir 3 ülkesinden biri olduğunu, ülkede Arap Baharı ile başlayan sürecin daha sonra iç savaşa dönüştüğünü, bu durumun dünya tarihinin en derin insani felaketlerinden birine yol açtığını, Yemen’de 16 milyon kişinin içme suyu bulamadığını, 400 binin üzerinde çocuğun açlıkla mücadele ettiğine dikkati çekti.

Avusturya’daki Türklerden Yemen’e yardım gecesi

KOLERA SALGINI
Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya da Yemen’de milyonlarca insanın açlık ve susuzlukla mücadele ettiğini, 2018 yılında ortaya çıkan kolera salgınının bir milyon kişiyi etkilediğini anlattı.
Kaya, Türkiye’nin son yıllarda izlediği girişimci ve insani yaklaşımcı dış politikasıyla Yemen’e her türlü insani yardımı sağlamaya çalıştığını dile getirdi.
Avusturya UID Başkanı Fatih Karakoca da etkinlikte elde edilecek yardımların Türk Kızılayı aracılığı ile Yemen’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyleyerek “Avrupa’da yaşayan Müslümanlar olarak Yemen’deki kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız” ifadesini kullandı.

Avusturya’daki Türklerden Yemen’e yardım gecesi

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