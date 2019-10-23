‘Avusturya’daki Türkiye - Türkiye’deki Avusturya’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri‘Avusturya’daki Türkiye - Türkiye’deki Avusturya’
GeriAvrupa ‘Avusturya’daki Türkiye - Türkiye’deki Avusturya’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA
23.10.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

‘Avusturya’daki Türkiye - Türkiye’deki Avusturya’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Avusturya’daki Türkiye - Türkiye’deki Avusturya’

Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliğinde ‘Avusturya’daki Türkiye - Türkiye’deki Avusturya’ başlıklı bir konferans düzenlendi.

ELÇİLİĞİN konferans salonunda gerçekleştirilen konferansa Avusturya’nın eski Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım, modacı Atıl Kutoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Kneissl, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve siyasi etkileşimlere değinerek, 1960’lı yılların sonu ve 70’li yılların başında Büyük Ada ve İstanbul’da yaşadığı tecrübeleri anlattı. İki ülke arasındaki etkileşimin en önemli örneklerinden birinin Viyana Diplomasi Akademisi olduğunu kaydeden Kneissl, 1754’de İmparatoriçe Maria Theresia tarafından kurulan akademinin ilk önce Orient Akademisi adıyla faaliyetlerini yürüttüğünü, buradaki çalışmalarda özellikle Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya devleti arasındaki diplomatik ilişkilerin çeşitli seviyelerde geliştirildiğini ifade etti.

‘Avusturya’daki Türkiye - Türkiye’deki Avusturya’

Kneissl, iki ülke arasında tarihte yaşanan siyasi rekabetin karşılıklı etkileşime yol açtığını, Türk müziği, mimarisi ve modasına ilişkin ögelerin Avusturya sanat eserlerine yansıdığını söyledi. Son yıllarda diplomasinin daha formel ve yüzeysel ilerlediğini savunan Kneissl, diplomatik ilişkilerin daha insani ve karşılıklı anlayışa dayalı olması gerektiğini dile getirdi.

‘Avusturya’daki Türkiye - Türkiye’deki Avusturya’
DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU’NA TEŞEKKÜR
Kneissl, ikili ilişkilerin ileriye taşınmasında diyalog, kurulan dostluklar ve ortak çıkarların belirleyici bir rol oynadığına dikkati çekerek, “Viyana ve Ankara arasındaki ilişkilere yeni bir sayfa açılmasında açık ve anlayışlı bir yaklaşım sergilemesinden ötürü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür etmek isterim” dedi. Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin toplumları birbirine yaklaştırdığına işaret eden Kneissl, bu anlamda 2021’de gerçekleştirilecek ‘Türkiye-Avusturya Kültür Yılı’nın önemini vurguladı.

‘Avusturya’daki Türkiye - Türkiye’deki Avusturya’
KAHVE KÜLTÜRÜ YENİ FİKİRLERE YOL AÇTI
Kneissl, kahve ve kahve kültürünün Türkiye üzerinden Avusturya’ya geldiğini anımsatarak, kahve kültürünün sohbet ve fikir alışverişine olanak sağlayan yeni cemiyetlerin oluşmasına yol açtığını, burada yapılan tartışmaların yeni fikir ve görüşlerin ortaya çıkmasına öncülük ettiğini anlattı.
Modacı Atıl Kutoğlu da Avusturya ve Türkiye’nin tarihte kader birliği yapmış, birçok ortak paydaya sahip iki dost devlet olduğunu kaydederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin en yüksek seviyede olması temennisinde bulundu.
‘Avusturya’daki Türkiye - Türkiye’deki Avusturya’

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle