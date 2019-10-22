Avusturya’da yüzme dersinde tesüttür mayosu da yasaklandı
Avusturya’da ilkokul öğrencilerine yönelik yürürlükte olan başörtüsü yasağının yüzme derslerinde de uygulanması için okullara yeni bir genelge gönderildi. Genelge ile tesettür mayosu da yasaklanırken yasağa uymayanlara 440 Euro para cezası uygulanacak.
AVUSTURYA Eğitim Bakanlığı, tüm okullara yeni bir genelge göndererek ülkede mayıs ayında yürürlüğe giren başörtüsü yasağının artık beden eğitimi derslerinde de uygulanması gerektiğini bildirdi. Genelgede, “Beden eğitimi derslerinde de 10 yaşını doldurmamış öğrencilerin başın tamamını örten dini ve ideolojik kıyafetleri giymeleri yasaklanmıştır” ifadesi yer aldı.
Buna göre özellikle yüzme derslerinde kullanılan ve burkini (tesettür mayosu) olarak adlandırılan kıyafetin de giyinilmesi yasaklanmış oldu.
YASAĞA UYMAYANA 440 EURO CEZA
Avusturya’da mayıs ayında iktidardaki aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) koalisyon hükümeti tarafından yürürlüğe sokulan yasa, 10 yaşına kadar ilkokul öğrencilerine başörtüsü takmayı yasaklamıştı. Yasağa uymayan çocukların ailelerine 440 avroya (yaklaşık 2 bin 800 lira) kadar para cezası öngörülüyor.
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