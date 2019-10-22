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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
22.10.2019 - 15:18, Son Güncelleme:

Avusturya’da yüzme dersinde tesüttür mayosu da yasaklandı

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Avusturya’da yüzme dersinde tesüttür mayosu da yasaklandı

Avusturya’da ilkokul öğrencilerine yönelik yürürlükte olan başörtüsü yasağının yüzme derslerinde de uygulanması için okullara yeni bir genelge gönderildi. Genelge ile tesettür mayosu da yasaklanırken yasağa uymayanlara 440 Euro para cezası uygulanacak.

AVUSTURYA Eğitim Bakanlığı, tüm okullara yeni bir genelge göndererek ülkede mayıs ayında yürürlüğe giren başörtüsü yasağının artık beden eğitimi derslerinde de uygulanması gerektiğini bildirdi. Genelgede, “Beden eğitimi derslerinde de 10 yaşını doldurmamış öğrencilerin başın tamamını örten dini ve ideolojik kıyafetleri giymeleri yasaklanmıştır” ifadesi yer aldı.
Buna göre özellikle yüzme derslerinde kullanılan ve burkini (tesettür mayosu) olarak adlandırılan kıyafetin de giyinilmesi yasaklanmış oldu.

YASAĞA UYMAYANA 440 EURO CEZA
Avusturya’da mayıs ayında iktidardaki aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) koalisyon hükümeti tarafından yürürlüğe sokulan yasa, 10 yaşına kadar ilkokul öğrencilerine başörtüsü takmayı yasaklamıştı. Yasağa uymayan çocukların ailelerine 440 avroya (yaklaşık 2 bin 800 lira) kadar para cezası öngörülüyor.

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