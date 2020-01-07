Avusturya’da yeni hükümet yemin etti

CUMHURBAŞKANI Alexander Van der Bellen, geçici hükümetin görevini sonlandırarak yeni hükümeti oluşturan Bakanlar Kurulu’nu onayladı. Van der Bellen, burada yaptığı açıklamada, mayıs ayından itibaren ülkenin çalkantılı bir dönemden geçtiğini, özgür basının çeşitli skandalların gün yüzüne çıkarılmasında önemli rol oynadığını söyledi. Geçici hükümete çalışmalarından ötürü teşekkür eden Van der Bellen, Avusturya halkının yeni hükümetten önemli beklentileri olduğunu, özellikle siyaset ve devlet kurumlarına olan güvenin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. ‘GÜÇ HEDEF DEĞİL, ARAÇTIR’

Yeni hükümete hem kendi içinde hem de diğer siyasi paydaşlarla diyalog içinde olmaları tavsiyesinde bulunan Van der Bellen, şunları söyledi: “Şu an güç sizin elinizde. Politikada, güç yasal ve olması gereken bir unsurdur ancak kontrol ve dengeye ihtiyaç duyar, güç hedef değil, araçtır. Demokratik seçimlerle belli bir süreliğine elde ettiğiniz bu gücü, ülkemizin insanlarına hizmet etmek için bir araç olarak görmeli, liberal ve hukukun üstünlüğüne dayalı demokrasimizi daha ileriye taşımak için çalışmalısınız.” ‘HAK VE ÖZGÜRLÜKLER VURGUSU’

Yeni hükümetin rengini Avusturya bayrağında bulunan kırmızı beyaz olarak tanımlayan Van der Bellen, “Kırmızı beyaz, temel hak ve özgürlüklere dikkat etmek ve güçlendirmek anlamına geliyor” dedi. Törenin ardından yeni Başbakan Sebastian Kurz, yaklaşık 260 gün görevde kalan geçici Başbakan Brigitte Bierlein’dan görevi devraldı.

Geçen hafta açıklanan yeni hükümetin programı tepkilere yol açmış, Avusturya İslam Cemaati başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları, özellikle göçmen ve Müslümanlara yönelik hayata geçirilmek istenen bazı uygulamaları eleştirmişti. HÜKÜMET, ‘İBİZA SKANDALI’YLA ÇÖKMÜŞTÜ

Avusturya’da yaklaşık 17 ay iktidarda kalan ÖVP ile aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi’nden (FPÖ) oluşan koalisyon hükümeti, ‘İbiza skandalı’ olarak da adlandırılan ve FPÖ Lideri Heinz Christian Strache’nin İspanya’nın İbiza Adası’nda bir Rus iş kadınıyla yaptığı ‘ihale pazarlıklarına’ ilişkin görüntülerin basında yer almasıyla sona ermiş ve erken genel seçime gidilmesi kararı alınmıştı. Aşırı sağcı hükümetin çökmesinin ardından eski Başbakan ve ÖVP Genel Başkanı Sebastian Kurz, geçici azınlık hükümeti kurmuş, ancak meclisten güvenoyu alamayan hükümet düşmüş, Cumhurbaşkanı Van der Bellen, eski Anayasa Başkanı Birlein’ı geçici hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Avusturya’da 29 Eylül’de yapılan seçimlerden birinci parti çıkan ÖVP, 12 Kasım’da Yeşiller Partisi ile doğrudan görüşmelere başlamış ve 1 Ocak’ta iki partinin koalisyon hükümeti için uzlaştıkları açıklanmıştı.