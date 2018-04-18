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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AP-AFP
18.04.2018 - 17:10, Son Güncelleme:

Avusturya’da yabancılara ağır kurallar geliyor

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Avusturya’da yabancılara ağır kurallar geliyor

Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache, yabancılar yasasında temel değişikliklerin yanı sıra ağır kuralların hayata geçirileceğini söyledi.

Bakanlar Kurulunun ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan aşırı sağcı Strache, yasa tasarısı kapsamında öne çıkan bazı başlıklara değinerek, herhangi bir suça karışmış sığınmacıların tutuklanarak sınır dışı edileceğini, üçüncü ülke vatandaşlarının 3 yıldan fazla hapis cezası almaları durumunda sınırsız seyahat izinlerinin iptal edileceğini ifade etti.

Strache, herhangi bir mültecinin, geldiği ülkeye seyahat etmesi veya yaşamının bir kısmını orada geçirmesi durumunda mülteci statüsünün yanı sıra oturma iznini de kaybedeceğini söyledi.

SOSYAL YARDIMLARA KISITLAMA
İltica başvurusunda bulunan kişilerin kayıtlı oldukları adreslerde ulaşılabilir olmaları gerektiğini açıklayan Strache, “Mülteci statüsü elde etmesi yüksek olan sığınmacılar, uyum politikaları kapsamında öngörülen sosyal yardımlardan otomatikman faydalanamayacak. Finansal kaynakların elverdiği oranda bu imkanlardan yararlanabilecekler” diye konuştu.

840 EURO KATKI BEDELİ
Ağırlaştırılan yeni yabancılar yasası kapsamında iltica başvurusunda bulunmuş kişilerin üzerlerinde bulunan nakit paradan katkı sağlamaları gerektiğine işaret eden Strache, temel ihtiyaçlarının karşılanması için 840 euroya kadar bu kişilerden ödeme alınacağını aktardı.
Strache, iltica başvurusunda bulunmuş kişilerin mobil telefonları başta olmak üzere elektronik cihazlarının görevliler tarafından inceleneceğini, sığınmacıların özellikle hangi güzergah üzerinden Avusturya’ya geldiklerinin tespit edilmesi ve söz konusu cihazlarda suç teşkil edecek herhangi bir unsurun olup olmadığının da böylelikle belirlenebileceğini anlattı.
Yeni düzenleme çerçevesinde daha önce 6 yıl olan Avusturya vatandaşlığına başvuru için geçmesi gereken süre de 10 yıla çıkarılıyor.

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