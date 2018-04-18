Avusturya’da yabancılara ağır kurallar geliyor
Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache, yabancılar yasasında temel değişikliklerin yanı sıra ağır kuralların hayata geçirileceğini söyledi.
Bakanlar Kurulunun ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan aşırı sağcı Strache, yasa tasarısı kapsamında öne çıkan bazı başlıklara değinerek, herhangi bir suça karışmış sığınmacıların tutuklanarak sınır dışı edileceğini, üçüncü ülke vatandaşlarının 3 yıldan fazla hapis cezası almaları durumunda sınırsız seyahat izinlerinin iptal edileceğini ifade etti.
Strache, herhangi bir mültecinin, geldiği ülkeye seyahat etmesi veya yaşamının bir kısmını orada geçirmesi durumunda mülteci statüsünün yanı sıra oturma iznini de kaybedeceğini söyledi.
SOSYAL YARDIMLARA KISITLAMA
İltica başvurusunda bulunan kişilerin kayıtlı oldukları adreslerde ulaşılabilir olmaları gerektiğini açıklayan Strache, “Mülteci statüsü elde etmesi yüksek olan sığınmacılar, uyum politikaları kapsamında öngörülen sosyal yardımlardan otomatikman faydalanamayacak. Finansal kaynakların elverdiği oranda bu imkanlardan yararlanabilecekler” diye konuştu.
840 EURO KATKI BEDELİ
Ağırlaştırılan yeni yabancılar yasası kapsamında iltica başvurusunda bulunmuş kişilerin üzerlerinde bulunan nakit paradan katkı sağlamaları gerektiğine işaret eden Strache, temel ihtiyaçlarının karşılanması için 840 euroya kadar bu kişilerden ödeme alınacağını aktardı.
Strache, iltica başvurusunda bulunmuş kişilerin mobil telefonları başta olmak üzere elektronik cihazlarının görevliler tarafından inceleneceğini, sığınmacıların özellikle hangi güzergah üzerinden Avusturya’ya geldiklerinin tespit edilmesi ve söz konusu cihazlarda suç teşkil edecek herhangi bir unsurun olup olmadığının da böylelikle belirlenebileceğini anlattı.
Yeni düzenleme çerçevesinde daha önce 6 yıl olan Avusturya vatandaşlığına başvuru için geçmesi gereken süre de 10 yıla çıkarılıyor.
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