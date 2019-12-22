Avusturya’da uçak düştü: Alman asıllı pilot öldü

Avusturya Devlet Televizyonu ORF’nin haberinde, Alman asıllı 3 kişinin bulunduğu bir uçağın Salzburg yakınlarında düştüğü bildirildi. Kazada pilotun öldüğü belirtilen haberde, çocukları olduğu tahmin edilen 9 ve 11 yaşlarında iki kişinin ise ağır yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldıkları belirtildi. Haberde, yoğun sis ve kötü hava koşulları nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü ifade edildi.