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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
22.12.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Avusturya’da uçak düştü: Alman asıllı pilot öldü

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Avusturya’da uçak düştü: Alman asıllı pilot öldü

Avusturya’nın Salzburg Eyaleti’ne bağlı Pinzgau bölgesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi ağır yaralandı.

Avusturya Devlet Televizyonu ORF’nin haberinde, Alman asıllı 3 kişinin bulunduğu bir uçağın Salzburg yakınlarında düştüğü bildirildi. Kazada pilotun öldüğü belirtilen haberde, çocukları olduğu tahmin edilen 9 ve 11 yaşlarında iki kişinin ise ağır yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldıkları belirtildi. Haberde, yoğun sis ve kötü hava koşulları nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü ifade edildi.

 

 

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