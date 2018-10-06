Avusturya'da sürpriz ayrılık! "Entrika ve küçük oyunlardan yoruldum" dedi ve siyaseti bıraktı
Avusturya ana muhalefet lideri Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Christian Kern, entrikalar ve küçük oyunların kendisini yorduğunu belirterek siyaseti bıraktığını açıkladı. İş hayatına geri dönmek istediğini belirten Kern, kararından mutsuz olmadığını da söyledi.
AVUSTURYA Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkanı ve eski Başbakan Christian Kern, aktif siyasi hayatını sonlandırdı. Kern, siyasete ticaret ve işletmeciliği bırakarak katıldığını belirterek, ömrünün sonuna kadar profesyonel bir politikacı olarak yaşamını sürdürmek istemediğini söyledi.
Siyasetin içinde yer alan "kimi entrikalar ve küçük oyunlardan" yorulduğunu ifade eden Kern, "Profesyonel bir politikacı değilim, iş dünyasına geri dönmek istiyorum. Bu benim şahsi kararım ve aldığım karardan mutsuz değilim" dedi.
SPÖ'NÜN AP ADAYIYDI
Kern, 2019'da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri için SPÖ'nün baş adayı olarak seçimlere gireceğini açıklamış ve seçimlerin ardından da parti başkanlığından istifa edeceğini duyurmuştu.
Avusturya Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü görevinden ayrılarak siyasete giren Kern, 2016'da mülteci krizi nedeniyle istifa etmek zorunda kalan SPÖ eski Genel Başkanı ve Başbakan Werner Faymann'ın yerine parti başkanlığı ve başbakanlık görevlerine getirilmişti.
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