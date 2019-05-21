Avusturya’da siyasi deprem

KADIN, kendisini Rus milyarder İgor Makarova’nın yeğeni Alyona Makarova olarak tanıtıyor. Şık, ince, uzun saçlı, hoş görünümlü bir kadın. Yanında orta yaşlı bir adam var.

Siyasetçiler ise “Viyana İstanbul olmayacak” diye Türkiye, yabancı ve İslam düşmanı seçim kampanyalarıyla sandıkta zafer üstüne zafer kazanan aşırı sağcı Avusturya Özgürlükler Partisi (FPÖ) Lideri Heinz Christian Strache ile sağ kolu Johann Gudenus, o zaman Viyana Belediye Başkan Yardımcısı.

Şık Rus kadın, bu iki politikacıyı lüks villada karşılıyor. Tarih 24 Temmuz 2017.

Avusturya’da genel seçimlere yaklaşık üç ay var.

FPÖ’nün oyları yükselişte.

Ev sahibi Rus kadın, politikacı misafirlerine önce çok güzel manzaralı terasta aperitif ikram ediyor.

Şampanya bardakları tokuşturuluyor.

Bu aynı zamanda bir iş yemeği.

Levrek, carpaccio (ince biftek), ton balığı tatar, ardından gelsin votkalar.

KENDİNDEN GEÇİYOR

Sözde Rus milyarderin yeğeni Alyona, çok profesyonel.

FPÖ Lideri Strache’ye planını açıklıyor.

“Avusturya’da birkaç yüz milyon Euro’luk yatırım yapmak istiyorum” diyor. Burada nasıl bir iş birliği yapabileceklerini soruyor.

Ayrıca Avusturya’nın en yüksek trajlı Kronen Zeitung gazetesini de almak istediğini sözlerine ekliyor. Böylece FPÖ’yü destekleyen yayınlarla partiyi iktidara taşıyacağını anlatıyor.

Kadının görünüşünden de etkilenen Strache, teklifler karşısında öyle heyecanlanıyor ki, içki bardakları hızla boşalıyor ve arka arkaya sigara yakıyor. Alyona Makarova’nın teklifleri elbette karşılıksız değil.

Kazan kazan (win-win) yaklaşımı geçerli.

Strache hükümete girerse, devlet ihaleleri Alyona’ya verilecek.

Aslında bir politikacının böyle bir durumda hemen ayağa kalkıp görüşmeyi sona erdirmesi ve orayı terk etmesi bekleniyor. Ama Strache ve sağ kolu Gudenus kadını dinlemeye devam ediyor. Strache yatırımların yasalara uygun olması gerektiğini vurguluyor. Ama kadının yanındaki adam, “Para tam meşru değil” diyor. Yani kara para olduğunu saklamıyor.

Strache ve Gudenus yine kalkmıyor.

Adam devam ediyor ve kadının yasaların dışında hareket ettiğini de söylüyor.

İki politikacı 6 saat süren bu görüşmenin ardından “Tamam, anlaştık” diye el sıkışıyor.

Strache bir adım daha ileri gidiyor ve kendilerine yapılacak maddi yardımların maliyenin haberi olmadan bir vakıf üzerinden gönderilmesini istiyor.

Görüşmenin tümü gizlice kameraya alınıyor.

Seçimlerden sonra FPÖ, Halk Partisi’yle (ÖVP) hükümete ortak oldu. Strache, Başbakan Yardımcısı, Gudenus ise FPÖ Meclis Grup Başkanı koltuğuna oturdu.

Bu görüşmeden sonra taraflar tekrar buluştu mu?

Bilinmiyor.

Strache ve Gudenus bir daha görüşmediklerini söylüyor.

NİÇİN GECİKMELİ

Gizli kamera görüntüsü, görüşmeden yaklaşık iki yıl sonra, bu ayın başında Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi ile Spiegel dergisine sızdırılıyor.

Kaynak bilinmiyor.

Video görüntüleri iyice incelenip gerçekliği şüphe götürmediği belirlendikten sonra Spiegel ve Süddeutsche gazetesi videonun bir bölümünü yayınladı.

Yayınlamadan önce iki gazete de kamera görüntülerine konu olan Strache ve Gudenus’tan açıklama istiyor. Ayrıca 6 saatlik videonun özel kısımlarını da yayına koymadılar.

Dürüst bir gazetecilik örneği sergilediler.

Strache, olay kamuoyuna açıklanır açıklanmaz hem parti başkanlığından hem de başbakan yardımcılığından istifa etti. Gudenus, FPÖ grup başkanlığı yanında parti üyeliğinden de istifasını verdi.

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Avusturya şimdi bu skandalla çalkalanıyor.

Anlaşılan FPÖ Lideri Strache ve sağ kolu Gudenus tuzağa düşürülmüş. Çünkü Alyona diye tanıtılan kadın Rus milyarderin yeğeni değil. Ama bu olay kendisine temiz politikacı süsü veren aşırı sağcı bir parti liderinin iktidarı ele geçirmek için her türlü yolsuzluğa nasıl hazır olduğunu gösteriyor.

Avusturya, eylül ayı başı ya da ortasında erken seçime gidecek. Pazar günü ise Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri var. AP seçimlerinde oy patlaması yaşayacağından korkulan aşırı sağ partiler bu skandalla nasıl oy kaybedecek?

Ayrıca yolsuzluğa “Evet” diyen bir başbakan yardımcısı hakkında nasıl bir soruşturma yürütülecek?

Başbakan Kurz, olayın açıklığa kavuşabilmesi için FPÖ’lü İçişleri Bakanı Herbert Kickl’in istifasını istiyor. Strache hakkında yolsuzluk suçlamasıyla soruşturma açılırsa, aynı partiden birinin içişleri bakanı olarak görevde kalması soruşturmaya gölge düşürür. Ama FPÖ, Kickl görevden alınırsa, hükümetten çekiliriz diyor.

Dünyanın gözü şimdi Avusturya’nın bu krizden nasıl çıkacağı sorusunda.