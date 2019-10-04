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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / FOTOĞARLAR: AP-AFP
04.10.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Avusturya’da resmi seçim sonuçları açıklandı: Hükümeti kurma görevi Kurz’un

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Avusturya’da resmi seçim sonuçları açıklandı: Hükümeti kurma görevi Kurz’un

Avusturya’da geçen pazar günü yapılan ve 4 milyon 835 bin 469 seçmenin sandığa gittiği erken genel seçimlerin resmi sonuçları açıklandı. Buna göre, merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 37.5 oy oranı ve 71 milletvekiliyle birinci parti oldu. Cumhurbaşkanının temayüller üzerine hükümeti kurma yetkisini Kurz’a vermesi bekleniyor.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 29 Eylül’de yapılan erken genel seçimlerin sonuçlarını açıkladı. Buna göre eski Başbakan Sebastian Kurz’un liderliğindeki merkez sağ ÖVP oyların yüzde 37.5’ini alarak birinci parti olurken, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) 21.2’lik oy oranıyla ikinci oldu. Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) önemli bir kayıpla yüzde 16.2 seviyesinde oy alabildi.

YEŞİLLER MECLİS’TE
Geçen seçimlerde yüzde 4 seçim barajına takılarak meclise giremeyen Yeşiller Partisi, oylarını yüzde 13.9’a yükselterek, yeniden parlamentoya güçlü bir şekilde girmeyi başardı. Yeni Avusturya Partisi (NEOS) ise 8.1 oranında oy elde ederek Meclis’e giren 5’inci parti oldu. Bu sonuçlara göre, 183 sandalyeden oluşan Avusturya Federal Meclisi’nde milletvekili dağılımı ÖVP 71, SPÖ 40, FPÖ 31, NEOS 15, Yeşiller 26 şeklinde gerçekleşti.

58 BİN 223 KİŞİ GEÇERSİZ OY KULLANDI
Katılım oranının yüzde 75.6 olduğu seçimlerde, 6 milyon 400 bin seçmenin 4 milyon 835 bin 469’u oy kullanırken, 58 bin 223 kişi geçersiz oy kullandı. 958 bin seçmen mektup yoluyla oylarını kullandı. Seçim sonrası parti başkanlarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’in temayüller üzere seçimin galibi Kurz’a hükümet kurma yetkisi vermesi bekleniyor.

ESKİ HÜKÜMET 17 AY SÜRMÜŞTÜ
Avusturya’da son milletvekili seçimi Ekim 2017’de yapılmış, merkez sağ ÖVP yüzde 31.47 ile birinci, SPÖ yüzde 26.86 ile ikinci, aşırı sağcı FPÖ ise yüzde 25.97 ile üçüncü parti olmuştu. Cumhurbaşkanı tarafından hükümet kurma yetkisi verilen Kurz, aşırı sağcı partiyle koalisyon hükümeti kurmuş, mayıs ayında aşırı sağcı lider Heinz Christian Strache’nin karıştığı ihale pazarlıklarının yer aldığı görüntülerin basına yansıması, 17 ay süren hükümetin sonunu getirmişti.

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