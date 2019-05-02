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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: dpa
02.05.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

Avusturya’da neler oluyor

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Avusturya’da neler oluyor

Avusturya’da koalisyon hükümeti Aralık 2017’de kuruldu. Kısa bir süre öncesine kadar iki ortak çok iyi anlaştıkları izlenimi veriyordu. Ama Avrupa Parlamentosu seçim kampanyası, koalisyonda içten içe büyüyen kavgayı ilk kez su yüzüne çıkardı. Kavga önce bir şiirle başladı.

Avusturya’da neler oluyorNAZİ lideri Hitler’in doğum yeri olan İnn Nehri kenarındaki Braunau kentinde, Aşırı sağcı FPÖ’lü Belediye Başkan Yardımcısı Christian Schilcher, ‘Lağım Faresi’ şiirinde mültecileri fareye benzetti.
‘Susan Başbakan’ olarak tanınan Sebastian Kurz, partisi içinden gelen tepkiler üzerine sessizliğini bozdu ve şiiri “Mide bulandırıcı” olarak niteledi.
FPÖ de şiire karşı tavır alınca, Schilcher istifa etmek zorunda kaldı.

YENİ KAVGALAR ÇIKTI
Başbakan Sebastian Kurz, ortağı FPÖ Lideri ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache’yi aşırı sağcı Avusturya Kimlikçiler Hareketi (İBÖ) ile aralarına kesin çizgi çekmeye çağırdı.
Avusturya iç istihbarat teşkilatı İBÖ’yü aşırı sağcı olarak sınıflandırıyor. İBÖ Lideri Martin Sellner hakkında, Yeni Zelanda’da Christchurch camiine terör saldırısı düzenleyen ve 50 kişiyi öldüren saldırganla bağlantısı üzerine soruşturma yürüyor.
Saldırganın İBÖ’ye para bağışı yaptığı ve Sellner’in bu bağıştan dolayı kendisine teşekkür yazdığı ortaya çıkmıştı.
Bu tartışmalar arasında “Avusturya’da basın özgürlüğü tehlikede” tartışması patlak verdi.
Avusturya kamu televizyonu ORF’nin eleştirel söyleşileriyle tanınan sunucusu Armin Wolf, FPÖ Genel Sekreteri ve Avrupa Parlamentosu liste başı adayı Harald Vilimsky ile bir söyleşi yaptı. Wolf, bu söyleşide FPÖ Gençlik Teşkilatı dergisinde yayınlanan İslam düşmanı bir karikatürü ekrana getirdi ve nazi iktidarı döneminde ‘Der Stürmer’ gazetesinde Yahudi düşmanı bir karikatürle kıyasladı. FPÖ, sunucu Wolf’un görevine son verilmesini talep etti.

‘MÜBADELE’ KAVRAMI
Şimdi de Başbakan Yardımcısı Strache’nin ‘mübadale’ kavramı üzerine yeni bir kavga patladı. Strache, Krone gazetesine verdiği demeçte ana hedeflerinin Avusturya halkının mültecilerle mübadalesine karşı mücadele etmek olduğunu söyledi.
Mübadele sözcüğünü Avrupa’da aşırı milliyetçiler kullanıyor.
Başbakan Kurz, yardımcısı Strache’nin böyle bir dil kullanmasına sert tepki gösterdi. Kurz, Avusturya televizyonu ORF’nin ZİB2 programında, “Bu dil benim tarzım değil. Benim hoşuma gitmeyen bir sözcük. Ben bu sözcüğü benimsemiyorum. Bunu Avrupa sağcıları kullanıyor. Bir mübadele olduğu anlamını veriyor ve nesnel olarak doğru değil” dedi.

İPLER GERİLDİ
Ama Başbakan Yardımcısı Strache, Başbakan Kurz’a cevap vermekte gecikmedi. Kurz’la düzenledikleri ortak basın toplantısında konuyla ilgili bir soru üzerine şöyle dedi:
“Burada sözcük ayıklama yöntemiyle gerçekler üzerine bir tartışma engellenmeye çalışılıyor. Mübadele inkar edilemez bir gerçek. Bugün nüfusun yoğun olduğu bazı yerlerde bir İslamlaşma yaşanıyor. Bazı okullarda Avusturyalı öğrenciler azınlıkta. Mesele bu.”
Strache, doğru bulduğu şeyleri söylemesine kimsenin engel olamayacağını kaydetti.
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Avusturya’da anketlere göre Halk Partisi (ÖVP) seçmenlerinin üçte biri aşırı sağcılarla koalisyonun sonlandırılmasından yana.
Bir erken seçimde ÖVP’nin oylarının yüzde 40’a dayanacağı tahmin ediliyor. Ama ÖVP Lideri Sebastian Kurz tek başına hükümet kuramayacağı için yine Sosyal Demokratlarla (SPÖ) büyük koalisyona gitmek zorunda kalacak.
Kurz bu nedenle koalisyonu bitirmek istemiyor.

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