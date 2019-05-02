Avusturya’da neler oluyor

NAZİ lideri Hitler’in doğum yeri olan İnn Nehri kenarındaki Braunau kentinde, Aşırı sağcı FPÖ’lü Belediye Başkan Yardımcısı Christian Schilcher, ‘Lağım Faresi’ şiirinde mültecileri fareye benzetti.

‘Susan Başbakan’ olarak tanınan Sebastian Kurz, partisi içinden gelen tepkiler üzerine sessizliğini bozdu ve şiiri “Mide bulandırıcı” olarak niteledi.

FPÖ de şiire karşı tavır alınca, Schilcher istifa etmek zorunda kaldı.

YENİ KAVGALAR ÇIKTI

Başbakan Sebastian Kurz, ortağı FPÖ Lideri ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache’yi aşırı sağcı Avusturya Kimlikçiler Hareketi (İBÖ) ile aralarına kesin çizgi çekmeye çağırdı.

Avusturya iç istihbarat teşkilatı İBÖ’yü aşırı sağcı olarak sınıflandırıyor. İBÖ Lideri Martin Sellner hakkında, Yeni Zelanda’da Christchurch camiine terör saldırısı düzenleyen ve 50 kişiyi öldüren saldırganla bağlantısı üzerine soruşturma yürüyor.

Saldırganın İBÖ’ye para bağışı yaptığı ve Sellner’in bu bağıştan dolayı kendisine teşekkür yazdığı ortaya çıkmıştı.

Bu tartışmalar arasında “Avusturya’da basın özgürlüğü tehlikede” tartışması patlak verdi.

Avusturya kamu televizyonu ORF’nin eleştirel söyleşileriyle tanınan sunucusu Armin Wolf, FPÖ Genel Sekreteri ve Avrupa Parlamentosu liste başı adayı Harald Vilimsky ile bir söyleşi yaptı. Wolf, bu söyleşide FPÖ Gençlik Teşkilatı dergisinde yayınlanan İslam düşmanı bir karikatürü ekrana getirdi ve nazi iktidarı döneminde ‘Der Stürmer’ gazetesinde Yahudi düşmanı bir karikatürle kıyasladı. FPÖ, sunucu Wolf’un görevine son verilmesini talep etti.

‘MÜBADELE’ KAVRAMI

Şimdi de Başbakan Yardımcısı Strache’nin ‘mübadale’ kavramı üzerine yeni bir kavga patladı. Strache, Krone gazetesine verdiği demeçte ana hedeflerinin Avusturya halkının mültecilerle mübadalesine karşı mücadele etmek olduğunu söyledi.

Mübadele sözcüğünü Avrupa’da aşırı milliyetçiler kullanıyor.

Başbakan Kurz, yardımcısı Strache’nin böyle bir dil kullanmasına sert tepki gösterdi. Kurz, Avusturya televizyonu ORF’nin ZİB2 programında, “Bu dil benim tarzım değil. Benim hoşuma gitmeyen bir sözcük. Ben bu sözcüğü benimsemiyorum. Bunu Avrupa sağcıları kullanıyor. Bir mübadele olduğu anlamını veriyor ve nesnel olarak doğru değil” dedi.

İPLER GERİLDİ

Ama Başbakan Yardımcısı Strache, Başbakan Kurz’a cevap vermekte gecikmedi. Kurz’la düzenledikleri ortak basın toplantısında konuyla ilgili bir soru üzerine şöyle dedi:

“Burada sözcük ayıklama yöntemiyle gerçekler üzerine bir tartışma engellenmeye çalışılıyor. Mübadele inkar edilemez bir gerçek. Bugün nüfusun yoğun olduğu bazı yerlerde bir İslamlaşma yaşanıyor. Bazı okullarda Avusturyalı öğrenciler azınlıkta. Mesele bu.”

Strache, doğru bulduğu şeyleri söylemesine kimsenin engel olamayacağını kaydetti.

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Avusturya’da anketlere göre Halk Partisi (ÖVP) seçmenlerinin üçte biri aşırı sağcılarla koalisyonun sonlandırılmasından yana.

Bir erken seçimde ÖVP’nin oylarının yüzde 40’a dayanacağı tahmin ediliyor. Ama ÖVP Lideri Sebastian Kurz tek başına hükümet kuramayacağı için yine Sosyal Demokratlarla (SPÖ) büyük koalisyona gitmek zorunda kalacak.

Kurz bu nedenle koalisyonu bitirmek istemiyor.