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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: Ing Image
20.04.2019 - 15:46, Son Güncelleme:

Avusturya’da ‘nazi’ sembolleri satan memur işten atıldı

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Avusturya’da ‘nazi’ sembolleri satan memur işten atıldı

Avusturya’nın Yukarı Avusturya Eyaletine bağlı Wels şehrinde, güvenlik memuru (Ordnungswache) olarak çalışan bir Avusturyalı, boş zamanlarında bitpazarında ‘nazi’ dünya görüşüne ait sembol ve materyaller sattığı gerekçesiyle işten atıldı.

 WELS Valiliğinden yapılan açıklamada, şahsın, nazi sembolleri sattığına ilişkin iddialar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında suçunu itiraf ettiği belirtildi. Açıklamada, “Wels’de aşırıcılığa yer yok, özellikle kamu kurumunda böyle bir duruma hiçbir şekilde müsamaha gösterilemez” ifadesine yer verildi. Nazi sembolleri satan kişinin, iş sözleşmesinin sonlandırılarak valilikle olan ilişiğinin kesildiği duyuruldu.
Avusturya ve Almanya gibi bazı Avrupa ülkelerinde, nüfusun yoğun olmadığı kentlerde polisin yerine ‘Ordnungswache’ olarak adlandırılan güvenlik memurları hizmet veriyor.
Avusturya’da 1947’de yürürlüğe giren ‘Anti-Nazi Yasası’, nazi dünya görüşünün yeniden canlandırılması, yaygınlaştırılması, propagandasının yapılması ya da bu ideolojiyi masum gösterecek yaklaşımları yasaklıyor.

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