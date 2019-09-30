Avusturya’da koalisyon görüşmeleri sert geçecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAvusturya’da koalisyon görüşmeleri sert geçecek
GeriAvrupa Avusturya’da koalisyon görüşmeleri sert geçecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
30.09.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Avusturya’da koalisyon görüşmeleri sert geçecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avusturya’da koalisyon görüşmeleri sert geçecek

Avusturya’da İbiza skandalının ardından erken genel seçime giden ÖVP Lideri Sebastian Kurz, dünkü seçimlerden güçlenerek çıktı. İkinci kez başbakanlık yolu açılan Kurz’un koalisyon kurması o kadar da kolay görünmüyor.

AVUSTURYA’da dün yapılan seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Sebastian Kurz liderliğindeki Avusturya Halk Partisi (ÖVP), oylarını 6.9 artırarak yüzde 38.4 oy alıp sandıktan açık ara birinci çıktı. 2017 seçimlerine göre yüzde 5.4 oy kaybeden Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) yüzde 21.5 oy oranıyla ikinci, İbiza skandalıyla ülkeyi seçime sürükleyen aşırı sağcı Avusturya Özgürlükler Partisi (FPÖ) ise yüzde 17.3 oranıyla üçüncü parti oldu. FPÖ de 2017 seçimlerine göre yüzde 8.7 oy kaybetti. Seçimin bir diğer galibi Yeşiller ise 2017’deki oyunu yüzde 8.6 artırarak yüzde 12.4 oy aldı. Yüzde 4 barajını aşan Liberal parti Neos da yüzde 7.4 oy alarak meclise girdi.

ÖVP 73, SPÖ 41, FPÖ 32, Yeşiller 23 ve Neos ise 14 milletvekiliyle 183 sandalyeli mecliste temsil edilecek. Sandıktan zaferle çıkan ÖVP, hükümeti kurmaya gerekli olan 92 milletvekili sayısına ulaşabilmek için koalisyon ihtimallerini değerlendirecek.

HER PARTİYLE GÖRÜŞECEK
Tekrar başbakan olma yolu açılan Sebastian Kurz, SPÖ, Yeşiller ve FPÖ ile koalisyon kurmak için masaya oturacak. Seçimlerden sonra Alman İkinci Kanalı ZDF’e konuşan Kurz, “Tüm partilerle görüşmek istiyorum. Avusturya için en iyi seçenek neyse, onu belirlemek istiyorum. Seçim sonuçları büyük bir sorumluluk yükledi” dedi. Ancak Avusturya’da koalisyon hükümeti kurmak o kadar da kolay olmayacak. Görüşmelerin çetin geçmesi bekleniyor.
Seçimlerde en büyük kaybı yaşayan aşırı sağcı FPÖ içinde, muhalefette kalıp partiye yeni bir yön vermek isteyenlerin sesi güçlü çıkıyor. Sandıktan oylarını artırarak güçlü çıkan ÖVP ile Yeşiller’in hükümet kurma beklentisi yüksek. Ancak iki partinin programları bazı konularda birbirinden çok farklı. Yeşiller’in iklim, sosyal ve özellikle de göçmenlerle mülteciler konularında ÖVP ile farklı programları var. Üç konuda taraflar uzlaşırsa, Avusturya’da ÖVP ile Yeşiller koalisyon hükümeti kurulabilir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Avusturya’da koalisyon görüşmeleri sert geçecek
Philippe, İslam karşıtı sözleri kınadı: Mide bulandırıcı
İtalya’ya sınır koruma teklifi
Kazanılmış hakkı yeniden kazanmak