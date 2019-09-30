Avusturya’da koalisyon görüşmeleri sert geçecek
Avusturya’da İbiza skandalının ardından erken genel seçime giden ÖVP Lideri Sebastian Kurz, dünkü seçimlerden güçlenerek çıktı. İkinci kez başbakanlık yolu açılan Kurz’un koalisyon kurması o kadar da kolay görünmüyor.
AVUSTURYA’da dün yapılan seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Sebastian Kurz liderliğindeki Avusturya Halk Partisi (ÖVP), oylarını 6.9 artırarak yüzde 38.4 oy alıp sandıktan açık ara birinci çıktı. 2017 seçimlerine göre yüzde 5.4 oy kaybeden Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) yüzde 21.5 oy oranıyla ikinci, İbiza skandalıyla ülkeyi seçime sürükleyen aşırı sağcı Avusturya Özgürlükler Partisi (FPÖ) ise yüzde 17.3 oranıyla üçüncü parti oldu. FPÖ de 2017 seçimlerine göre yüzde 8.7 oy kaybetti. Seçimin bir diğer galibi Yeşiller ise 2017’deki oyunu yüzde 8.6 artırarak yüzde 12.4 oy aldı. Yüzde 4 barajını aşan Liberal parti Neos da yüzde 7.4 oy alarak meclise girdi.
ÖVP 73, SPÖ 41, FPÖ 32, Yeşiller 23 ve Neos ise 14 milletvekiliyle 183 sandalyeli mecliste temsil edilecek. Sandıktan zaferle çıkan ÖVP, hükümeti kurmaya gerekli olan 92 milletvekili sayısına ulaşabilmek için koalisyon ihtimallerini değerlendirecek.
HER PARTİYLE GÖRÜŞECEK
Tekrar başbakan olma yolu açılan Sebastian Kurz, SPÖ, Yeşiller ve FPÖ ile koalisyon kurmak için masaya oturacak. Seçimlerden sonra Alman İkinci Kanalı ZDF’e konuşan Kurz, “Tüm partilerle görüşmek istiyorum. Avusturya için en iyi seçenek neyse, onu belirlemek istiyorum. Seçim sonuçları büyük bir sorumluluk yükledi” dedi. Ancak Avusturya’da koalisyon hükümeti kurmak o kadar da kolay olmayacak. Görüşmelerin çetin geçmesi bekleniyor.
Seçimlerde en büyük kaybı yaşayan aşırı sağcı FPÖ içinde, muhalefette kalıp partiye yeni bir yön vermek isteyenlerin sesi güçlü çıkıyor. Sandıktan oylarını artırarak güçlü çıkan ÖVP ile Yeşiller’in hükümet kurma beklentisi yüksek. Ancak iki partinin programları bazı konularda birbirinden çok farklı. Yeşiller’in iklim, sosyal ve özellikle de göçmenlerle mülteciler konularında ÖVP ile farklı programları var. Üç konuda taraflar uzlaşırsa, Avusturya’da ÖVP ile Yeşiller koalisyon hükümeti kurulabilir.
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