Avusturya’da ikinci aşırı sağcı iktidar dönemi mi

AVUSTURYA’da seçime sayılı günler kala, siyasi partiler ülke genelindeki etkinliklerini artırırken, kamuoyunu ‘Sandıktan nasıl bir hükümetin çıkacağı?’ sorusu meşgul ediyor. 29 Eylül’de yaklaşık 6.4 milyon seçmenin oy kullanacağı seçim sonrası hiçbir partinin tek başına iktidara gelmesi mümkün görünmüyor. Ülkede son haftalarda yapılan anketlere göre Sebastian Kurz’un liderliğini yaptığı Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yaklaşık yüzde 33’lük bir oy oranıyla birinci parti konumunda. Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) yüzde 22 ile ikinci, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ise yüzde 20 ile üçüncü sırada yer alıyor. Ayrıca geçen seçimlerde meclis dışında kalan Yeşiller Partisi’nin oy oranının yüzde 12 seviyelerinde olduğu dikkati çekerken, liberal Yeni Avusturya Partisinin (NEOS) ise yüzde 8 oy alacağı tahmin ediliyor.

İKİNCİ AŞIRI SAĞCI HÜKÜMET

Bu tahminlerin seçim sonuçlarına yansıması durumunda, merkez sağ ÖVP ve aşırı sağcı FPÖ’nün yeniden koalisyon kuracağı, 4 ay sonra ülkede ikinci aşırı sağcı hükümet döneminin başlaması olasılığı ön plana çıkıyor. Ancak siyasi içerik olarak Müslüman, göçmen ve mülteci karşıtlığında uzlaşan iki partinin koalisyona ilişkin temel çatışma noktası aşırı sağcı partinin şahin kanadını temsil eden eski İçişleri Bakanı Herbert Kickl. Kurz, seçim sonrasında aşırı sağcı partiyle koalisyon kurulabilmesi için Kickl’ın kabinede yer almaması ve içişleri bakanlığının ÖVP’de kalması şartını ileri sürerken, ‘İbiza skandalıyla’ sarsılan partinin yeni başkanı eski Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer’in, Kickl’ı, aşırı sağcı politikaların sürdürülmesi ve iktidara gelmek için feda edip etmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.

KURZ’UN BASKIN OLACAĞI BİR İKTİDAR

Seçim sonrasına ilişkin uzmanlar, birbirine çok benzeyen bu iki partiden oluşacak koalisyon senaryosunun, diğer koalisyon ihtimallerine oranla daha güçlü olduğunu belirterek, ikinci aşırı sağcı hükümette Kurz’un daha baskın olacağını, zira eski başbakanın aşırı sağcı koalisyonu 4 ay önce sonlandırırken amacının siyasi söylem değişikliğinden ziyade iktidara daha güçlü şekilde gelmek istemesinden kaynaklandığı savunuyor.

‘KİM ÖVP’Yİ SEÇERSE FPÖ’YÜ ALIR’

Ülkenin önemli gazetelerinden Der Standard yazarı Olivera Stajiç, “Kim ÖVP’yi seçerse FPÖ’yü alır” başlıklı yazısında, Kurz’un seçim öncesi parti programına ilişkin yaptığı açıklamalarda, göçmenlere yönelik katı tutumunda değişiklik yapmayacağı, aksine ‘Avusturya kimliğinin korunması’ vurgusuyla bu husustaki tutumunu daha da sertleştireceğini belirterek, söz konusu politikaların yalnız aşırı sağcı partiyle mümkün olabileceği görüşünü paylaştı.

KURZ’UN STRATEJİSİ DEĞİŞMİYOR

Bir yandan muhalefet partilerinin İbiza skandalı nedeniyle yönelttiği sorular, diğer yandan partisinin ve kendisinin seçim kampanyası için yapılan finansal yardımları maliyeye eksik beyan ettiği ve aşırı lüks harcamalarda bulunduğu iddialarıyla karşı karşıya kalan seçimin favori ismi Kurz, iklim ve çevrenin korunması, emeklilerin şartlarının iyileştirilmesi gibi konuları seçim propagandasının öncelikli başlıkları olarak öne sürse de son iki haftada yeniden siyasal İslam, göç, mülteci konuları gibi bilindik popülist söyleme yöneldi.