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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
24.04.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Avusturya’da hükümet karşıtı gösteri

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Avusturya’da hükümet karşıtı gösteri

Avustruya’nın başkenti Viyana’da hükümet karşıtı göstericiler, aşırı sağcı hükümetin sosyal yardımlarda yapmayı planladığı kısıtlamalar başta olmak üzere, Müslüman ve mülteci karşıtı politikalarına tepki gösterdi. Başbakanlık önünde toplanan göstericiler, ‘yönetimde Nazilere hayır’, ‘sosyal paylaşımda adalet’ yazılı pankartlar açtı.

SOS Mitmensch sivil toplum örgütü Sözcüsü Alexander Pollak, burada yaptığı konuşmada, hükümetin perşembe günü meclisten geçirmeyi planladığı yeni sosyal yardım yasa tasarısının gelir durumu düşük, göçmen ve mültecileri olumsuz yönde etkileyeceğini söyledi. Hükümetin ‘yeni adil paylaşım’ olarak sunduğu düzenlemenin adaletten uzak olduğunu ifade eden Pollak, yeni düzenlemenin insanları fakirliğe sürükleyeceğini savundu.

SOSYAL YARDIMLAR DÜŞÜK SEVİYEDE
Savaş ve benzeri nedenlerle Avusturya’ya göç etmek zorunda kalmış kişilerin, yeterli seviyede Almanca bilmedikleri ve 5 yıldan az Avusturya’da kaldıkları için sosyal yardımlardan çok düşük seviyede yararlanabileceklerini ifade eden Pollak, “Yeni umutlarla buraya gelen insanları, sosyal haklardan faydalanmalarını sınırlandırmanın adı adaletli paylaşım olarak adlandırılamaz” dedi. Irkçılık karşıtı sivil toplum oluşumu Linkswende Sözcüsü David Albrich de hükümetin ayrıştırıcı, mülteci ve Müslüman karşıtı politikalarına dikkati çekti.

‘BİZİ BÖLMELERİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ’
Albrich, koalisyon ortağı aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi’nden (FPÖ) bir belediye başkan yardımcısının mültecilere yönelik ırkçı benzetmede bulunduğu için istifa etmek zorunda kaldığını anımsatarak, ırkçı, insan onurunu zedeleyici görüşlere sahip çok sayıda siyasinin bu partide aktif olduğunu savundu. Müslüman ve mültecilere yönelik sistemli şekilde yaygınlaştırılan nefret söylemine karşı birlik içinde mücadele yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Albricht, “Bizi bölmelerine müsaade etmeyeceğiz, sosyal yardımların kısıtlanması ve birlikte yaşamı tehlikeye sokan politikalara karşı başkaldıracağız” dedi.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI İSTİFA ETMİŞTİ
Ülkenin Yukarı Avusturya eyaletine bağlı Braunau am Inn Belediyesi Başkan Yardımcısı Christian Schilcher, FPÖ’ye ait parti gazetesinde kaleme aldığı bir şiirde, mültecileri fareye benzetmesi nedeniyle görevinden istifa etti.

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