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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
22.04.2018 - 12:30, Son Güncelleme:

Avusturya’da Hazreti Muhammed sergisi açıldı

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Avusturya’da Hazreti Muhammed sergisi açıldı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Ebu Hanife İslam Merkezi tarafından düzenlenen ‘Hazreti Muhammed İle Tanışmak İster misiniz?’ adlı sergiye, ülkede yaşayan Müslümanlar ve Avusturyalılar büyük ilgi gösteriyor.

Ebu Hanife İslam Merkezi Başkanı Suad Ferhatbegovic, Hazreti Muhammed’in yaşamından kesitler ve dönemin koşullarının çeşitli görsellerle anlatıldığı serginin, 3 yıl önce Bosna Hersek’in Zenika Üniversitesinden Doç. Dr. Esmir Haliloviç tarafından hazırlandığını, başta Balkanlar olmak üzere Avrupa’daki birçok şehirde açıldığını belirtti. Hazreti Muhammed’in abdest aldığı testiden o dönem kullanılan paraya kadar birçok unsurun sergilendiğini belirten Ferhatbegovic, “Bu sergi, peygamberimizin verdiği mücadeleyi, nasıl yaşadığını, hangi zorluklara katlandığını ve dönemin şartlarını günümüz insanlarına aktarmayı amaçlıyor” dedi.
4 gün sürecek sergide ziyaretçilere 3 dilde ve günün belli saatlerinde yaklaşık 40 dakikadan oluşan sunumlar yapıldığını anlatan Ferhatbegovic, Avusturya’nın birçok şehrinden insanların sergiyi ziyaret etmek için gruplar halinde kayıt yaptırdığını, bir lisenin Hazreti Muhammed’in hayatını daha iyi anlatmak için bir dersini serginin düzenlendiği salonda yaptığını söyledi.

Avusturya’da Hazreti Muhammed sergisi açıldı

 ‘ÖN YARGILARI BERTARAF EDEBİLİRİZ’
Avusturya’da yaşayan Müslümanlar olarak İslam’a yönelik ön yargıların giderilmesinin en önemli görevleri arasında yer aldığını vurgulayan Ferhatbegovic, “Bu çalışmayla sadece Müslümanlara değil, gayrimüslimlere de peygamberimizin hayatını daha yakından tanıma imkanı sunuyoruz. Böylelikle İslam’a yönelik ön yargıları bertaraf edebileceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

Avusturya’da Hazreti Muhammed sergisi açıldı

6 ÜLKEDE, 23 ŞEHİRDE, 50 ZİYARETÇİ
Projenin mimarı Haliloviç de bir ilahiyatçı olarak uzun yıllar Hazreti Muhammed’in hayatını üzerine çalıştığını ve bu alanda yaklaşık 12 kitap kaleme aldığını belirterek “Peygamberimizin hayatını özellikle gençlere daha farklı bir şekilde anlatmayı planlıyordum. O dönemi görsel unsurlarla bugüne taşıyarak daha kalıcı bir sunum gerçekleştirebileceğimi düşündüm ve bu sergiyi hayata geçirmeye karar verdim” ifadesini kullandı.
Haliloviç, serginin 6 ülke ve 23 şehirde 50 binin üzerinde ziyaretçiyle buluştuğuna işaret ederek özellikle gayrimüslimlerden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi.

Avusturya’da Hazreti Muhammed sergisi açıldı
Ebu Hanife İslam Merkezi Başkanı Suad Ferhatbegovic (sağda) ile Zenika Üniversitesinden Doç. Dr. Esmir Haliloviç (solda).

Avusturya’da Hazreti Muhammed sergisi açıldı

Avusturya’da Hazreti Muhammed sergisi açıldı

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