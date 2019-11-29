Avusturya’da ‘Farklı Kültürlere Müzikal Yolculuk’ konseri
Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliğinde, ‘Farklı Kültürlere Müzikal Yolculuk’ adlı klasik müzik konseri düzenlendi.
BÜYÜKELÇİLİĞİN konser salonunda düzenlenen etkinliğe katılan davetliler, opera sanatçısı Defne Aydın ve piyanist Nazlı Hacıalioğlu’nun yorumladığı eserleri dinleme imkânı buldu. Konserde, ünlü besteciler Çaykovski, Mozart, Puccini, Chopin ve Fazıl Say’a ait önemli eserler seslendirildi.
Programın ardından davetlilere, Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.
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