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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
17.10.2018 - 15:55, Son Güncelleme:/

Avusturya’da bir ilk! Mahkeme yoluyla vatandaşlığı iptal oldu

Fedaral İdari Mahkemesi, Avusturya vatandaşlığını aldıktan sonra tekrar Türk vatandaşlığı da alan bir Türk’ün vatandaşlığını, seçmen listesinde adını fark edince iptal etti.

Avusturya’da bir ilk! Mahkeme yoluyla vatandaşlığı iptal oldu
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AVUSTURYA gazetelerinin, kararı, ülkede bir ilk olarak duyurduğu olay şöyle gelişti; Yasalara göre, Avusturya’da yaşayan bir Türk vatandaşı, Avusturya vatandaşlığına hak kazanınca Türk vatandaşlığından çıktı. Ancak bir süre sonra yasalara aykırı olmasına rağmen tekrar Türk vatandaşlığı aldı. İçişleri Bakanlığı ise bu Türkiye kökenlinin adını Türkiye’deki seçimler için hazırlanan seçmen listesinde görünce, Avusturya vatandaşlığının iptali için dava açtı. Eyalet idare mahkemesi, 29 bin 602 Türk seçmenin adının bulduğu listeyi, sadece yetkili bir kurumun böyle detaylı bir liste hazırlayabileceğine kanaat getirerek belgeyi delil olarak kabul etti. Bu delille de Türkiye kökenlinin vatandaşlığını iptal etti. Vatandaşlığını kaybeden kişi ise bunun üzerine üst mahkemeye temyiz başvurusunda bulundu. Eyalet ve federal mahkeme, Türk vatandaşı olmadığına dair ilgili kişiden nüfus bilgilerini talep etti. Söz konusu kişi ise bu belgeleri iki mahkemeye de sunmadı. Bu kez federal mahkeme de eyalet idare mahkemesi gibi ‘kişinin mahkemeyle yeteri kadar işbirliği yapmadığına ve Türk vatandaşı olduğuna’ kanaat getirerek başvuruyu reddetti. Ve böylece Türkiye kökenlinin Avusturya vatandaşlığı iptal oldu.

İLK KEZ MAHKEME YOLUYLA
Avusturya basını federal mahkemenin kararını bir ilk olarak okuyucularına duyurdu. Basında yer alan haberlere göre, daha önce hiçbir çifte vatandaş Avusturya vatandaşlığını mahkeme kararıyla kaybetmedi, bu yönde görülen bir dava olmadı ve önümüzdeki dönemde çok sayıda çifte vatandaş Türk Avusturya vatandaşlığını kaybedebilecek.
Avusturya’da Türkler çifte vatandaş olamıyor. Mahkeme kararıyla vatandaşlığı kaybeden kişinin sınır dışı edilmesi ise mümkün değil. Bu kişi yeniden oturma izni için başvuru yapabiliyor.

REFERANDUM SÜRECİYLE BAŞLADI
Türkiye’de Anayasa değişikliği amacıyla yapılan referandum sonrası aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) Türk seçmenlerinin isimlerinin bulunduğu belgelere ulaştığı iddia edilmişti. İddialara göre FPÖ bu belgeleri İçişleri Bakanlığına vererek çifte vatandaş olan Türklerin tespitini istedi. Eğer iddialar doğru çıkarsa, verilen mahkeme kararı emsal kabul edilerek çok sayıdaki Türk’ün vatandaşlığının iptali söz konusu olabilir.

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