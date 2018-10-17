Avusturya’da bir ilk! Mahkeme yoluyla vatandaşlığı iptal oldu

AVUSTURYA gazetelerinin, kararı, ülkede bir ilk olarak duyurduğu olay şöyle gelişti; Yasalara göre, Avusturya’da yaşayan bir Türk vatandaşı, Avusturya vatandaşlığına hak kazanınca Türk vatandaşlığından çıktı. Ancak bir süre sonra yasalara aykırı olmasına rağmen tekrar Türk vatandaşlığı aldı. İçişleri Bakanlığı ise bu Türkiye kökenlinin adını Türkiye’deki seçimler için hazırlanan seçmen listesinde görünce, Avusturya vatandaşlığının iptali için dava açtı. Eyalet idare mahkemesi, 29 bin 602 Türk seçmenin adının bulduğu listeyi, sadece yetkili bir kurumun böyle detaylı bir liste hazırlayabileceğine kanaat getirerek belgeyi delil olarak kabul etti. Bu delille de Türkiye kökenlinin vatandaşlığını iptal etti. Vatandaşlığını kaybeden kişi ise bunun üzerine üst mahkemeye temyiz başvurusunda bulundu. Eyalet ve federal mahkeme, Türk vatandaşı olmadığına dair ilgili kişiden nüfus bilgilerini talep etti. Söz konusu kişi ise bu belgeleri iki mahkemeye de sunmadı. Bu kez federal mahkeme de eyalet idare mahkemesi gibi ‘kişinin mahkemeyle yeteri kadar işbirliği yapmadığına ve Türk vatandaşı olduğuna’ kanaat getirerek başvuruyu reddetti. Ve böylece Türkiye kökenlinin Avusturya vatandaşlığı iptal oldu.

İLK KEZ MAHKEME YOLUYLA

Avusturya basını federal mahkemenin kararını bir ilk olarak okuyucularına duyurdu. Basında yer alan haberlere göre, daha önce hiçbir çifte vatandaş Avusturya vatandaşlığını mahkeme kararıyla kaybetmedi, bu yönde görülen bir dava olmadı ve önümüzdeki dönemde çok sayıda çifte vatandaş Türk Avusturya vatandaşlığını kaybedebilecek.

Avusturya’da Türkler çifte vatandaş olamıyor. Mahkeme kararıyla vatandaşlığı kaybeden kişinin sınır dışı edilmesi ise mümkün değil. Bu kişi yeniden oturma izni için başvuru yapabiliyor.

REFERANDUM SÜRECİYLE BAŞLADI

Türkiye’de Anayasa değişikliği amacıyla yapılan referandum sonrası aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) Türk seçmenlerinin isimlerinin bulunduğu belgelere ulaştığı iddia edilmişti. İddialara göre FPÖ bu belgeleri İçişleri Bakanlığına vererek çifte vatandaş olan Türklerin tespitini istedi. Eğer iddialar doğru çıkarsa, verilen mahkeme kararı emsal kabul edilerek çok sayıdaki Türk’ün vatandaşlığının iptali söz konusu olabilir.