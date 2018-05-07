Avusturya’da 3 bölgede kurulacak

Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için dış temsilciliklerde 7-19 Haziran’da, gümrük kapılarında ise 7-24 Haziran’da oy kullanabilecek. İkinci tur oylamaya kalınması durumunda ise dış temsilciliklerde 30 Haziran-4 Temmuz, gümrük kapılarında ise 30 Haziran-8 Temmuz 2018’de oy verilebilecek.

Avusturya’daki seçmenler, başta Viyana olmak üzere Salzburg ve Bregenz başkonsolosluklarında kurulacak 13 sandıkta oylarını kullanabilecek.

SON SEÇİMDE KATILIM ORANI YÜZDE 48.7

Avusturya’da yurt dışı seçmenlerin oy kullanmaya başladığı 10 Ağustos 2014’ten itibaren seçimlere katılım oranlarında ciddi artış yaşandı. Buna göre, 7 Haziran seçimlerinde 37 bin 280 seçmenin sandık başına gittiği ülkede, katılım oranı yüzde 34.7 olurken, 1 Kasım 2015’teki seçimde oy kullanan seçmen sayısı 44 bin 824, katılım oranı ise yaklaşık yüzde 41 seviyesine yükseldi. En son yapılan 16 Nisan 2017 tarihli halk oylamasında katılım oranı arttı. Bu oylamada 52 bin 734 kişi oy kullanırken, katılım oranı yüzde 48.7’e çıktı.

Yurt dışındaki vatandaşların oy kullandığı ilk seçim özelliği taşıyan 10 Ağustos 2014 cumhurbaşkanlığı seçiminde randevu sistemi ve konsolosluk görev bölgesi ayrımı bulunuyordu. Ancak bu iki madde daha sonra kaldırılarak seçmenin oy kullanması daha da kolaylaştırıldı. Bu esneklik coğrafi açıdan 4 ülkeye yakın olan Bregenz Başkonsolosluğunda oy kullanma oranlarını yüzde 117 seviyesine yükseltti.

Seçmenler, kimlik kontrolünün ardından oylarını kullanabilecek.

Oy kullanırken seçmenlerin, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan kimlik belgeleri veya pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

DÜZENLİ BİLGİ VERİLECEK

Viyana Başkonsolosu Asip Kaya, yaptığı açıklamada, 24 Haziran’da yapılacak seçimler için gerekli hazırlıklara başladıklarını belirterek oy verme işleminin önceki yıllarda olduğu gibi konsolosluk binasında gerçekleştirileceğini söyledi. 16 Nisan 2017’de yapılan halk oylamasında özellikle hafta sonu seçmenlerin gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle sandık sayısını artırdıklarını belirten Kaya, hafta içi 5, hafta sonu 8 sandığın seçmenlerin hizmetine sunulacağını ifade etti.

Başta sosyal medya olmak üzere birçok platform üzerinden vatandaşları seçimlere ilişkin düzenli olarak bilgilendirdiklerini kaydeden Kaya, seçmenlerin yurt dışı seçmen listesinde isimlerinin olup olmadığını YSK’nın internet sitesi üzerinden kolaylıkla kontrol edebileceklerini söyledi. Kaya, seçmen listesinde ismi bulunmayan vatandaşların 12 Mayıs’a kadar başkonsolosluklarda seçim kayıtlarını yaptırabileceklerinin altını çizdi. Kaya, “Vatandaşlarımız her seçimde olduğu gibi Başkonsolosluğumuza gelerek inşallah rahat bir ortamda oylarını kullanacaklar, vatandaşlık görevlerini yerine getirecekler” diye konuştu.

‘EN ÖNEMLİ VATANDAŞLIK GÖREVİ’

Seçimlerin karşılıklı anlayış ve saygı ortamında yapılması için siyasi parti temsilcileriyle bir araya geleceklerini belirten Kaya, şunları söyledi:

“Parti temsilcilerinin her konuda bize destek vereceğine inanıyoruz. Seçme ve seçilme hakkı en önemli vatandaşlık görevlerinden biri. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bu haklarını son 4 yıldır kullanıyorlar. Bu, vatandaşlarımız açısından çok olumlu bir gelişme. Vatandaşlarımız ne kadar sandığa gider buradaki oy kapasitesini gösterirlerse, buradaki kazanımları açısından ve özellikle Türkiye’deki siyasilerin buraya bakışı daha olumlu olacaktır.”

KATILIMIN EN YÜKSEK OLDUĞU BÖLGE

Bregenz Başkonsolosu Nursel Berberoğlu da yaklaşık 11 bin 700 seçmenin bulunduğu bölgede hafa içi bir, hafta sonu iki sandığın kurulacağını söyledi: “Konsolosluğumuzun da içinde bulunduğu Vorarlberg eyaleti coğrafi konumu nedeniyle Almanya, İsviçre, Lihtenştayn’a çok yakın olduğu için geçen seçimde 11 bin 700 kayıtlı seçmenimiz olmasına rağmen, 14 bin civarında seçmen bizim bölgemizde oy kullandı, bu da yüzde 117 gibi bir katılım oranının ortaya çıkmasını sağladı” diye konuştu.

Vatandaşların oylarını konsolosluk binasında kullanacaklarını ifade eden Berberoğlu, Bregenz Başkonsolosluğunun mevcut kayıtlı seçmen sayısının iki katı, yani 20 bin 400 kişi oy kullanacakmış gibi hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Berberoğlu, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda, sürenin kısıtlı olması nedeniyle sandık sayısında artışa gidilerek hafta içi iki hafta sonu üç sandığın kurulacağı bilgisini paylaştı.

SALZBURG, 30 BİN SEÇMENİ BEKLİYOR

Salzburg Başkonsolosu Berkan Pazarcı ise yaklaşık 30 bin seçmenin kayıtlı olduğu bölgede seçimlerin konsolosluk binasına ait müştemilatta yapılacağını, hafta içi iki, hafta sonu üç sandığın kurulacağını aktardı. Pazarcı, seçimlerin huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için bütün hazırlıkların yapıldığını vurgulayarak ikinci tura kalınması durumunda hafta içi üç, hafta sonu beş sandığın kurulacağını sözlerine ekledi.