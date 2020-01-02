Avusturya’da 100 gün sonra hükümet kuruldu

AVUSUTURYA’da ÖVP ile Yeşiller arasında iki aydır süren koalisyon görüşmeleri sona erdi. Almanya’da da gelecek için örnek teşkil edecek koalisyonun programını ÖVP lideri Sebastian Kurz ile Yeşiller lideri Werner Kogler kamuoyuna açıkladı. Sebastian Kurz, hedeflerinin Avusturya’nın yerini dünyada güçlendirmek olduğunu söyledi ve iki partinin de seçimlerde söz verdiği vaatleri programa yansıttıklarını kaydetti. Kurz’un koalisyon programından vurguladığı beş önemli maddeyi şöyle:

Vergi indirimi: Koalisyonun hedefi vergi oranını yüzde 40’a kadar düşürmek. İklimi koruma amaçlı CO2 vergisi gelecek iki yıl içinde planlanmıyor. İki yıl sonra CO2 ücretlendirmesi planlanacak.

2 BİN 500 POLİS MEMURU İSTİHDAM EDİLECEK

Güvenlik: Güvenliği artırmak için 2 bin 500 yeni polis memuru istihdam edilecek ve 2 bin polis eğitim yeri açılacak.

Başörtü yasağı: Tartışmalı başörtü yasağı ve tehlikeli mülteciler için güvenlik hapsi konusunda da ortaklar anlaştı. 14 yaşına kadar kız öğrencilere başörtüsü yasağı geliyor.

Güvenlik hapsi: Tehlikeli mülteciler anayasa hukuku açısından çok tartışmalı olmasına rağmen güvenlik hapsine alınacak.

Aşırı dinci hareketlere karşı yasalar sertleştirilecek.

Düzensiz göçe karşı sınırlar daha fazla koruma altına alınacak. Sığınma başvurusu reddedilen sığınmacılar geri gönderme merkezlerine yerleştirilecek. ÖVP lideri Kurz, Avrupa’da mülteci dağıtımı kontenjanının başarısızlığa uğradığını, Avusturya’nın bir girişimde bulunmayacağını söyledi.

Bakım sigortası: Koalisyon ortakları yaşlılara bakımda yeni reforma gidecek. Bakım sigortası getirilecek ve aile içi bakım teşvik edilecek.

10 BAKANLIK ÖVP’YE 3 YEŞİLLER’E

‘Turkuaz-yeşil’ koalisyon ortakları bakanlık dağılımında da anlaştı. 10 bakanlık ÖVP’ye giderken, Yeşiller 3 bakanlıkla yetindi.

İçişleri, Dışişleri, Savunma, Maliye, Ekonomi, Eğitim, Çalışma, Tarım, Uyum ve Avrupa Bakanlığı gibi en önemli bakanlıklar merkez sağ ÖVP’ye gidiyor.

Yeni kabine şu isimlerden oluşuyor:

Başbakan: Sebastian Kurz (ÖVP)

Başbakan Yardımcısı: Werner Kogler (Yeşiller)

Dışişleri Bakanı: Alexander Schallenberg (ÖVP)

İçişleri Bakanı: Karl Nehammer (ÖVP)

Savunma Bakanı: Klaudia Tanner (ÖVP)

Avrupa Bakanı: Karoline Edstadler (ÖVP)

Çalışma ve Aile Bakanı: Christine Aschbacher (ÖVP)

Maliye, Eğitim ve Tarım Bakanlıkları tam onaylanmadı. Ancak üç bakanlığa şu isimler geçiyor:

Maliye Bakanı: Gernot Blümel (ÖVP)

Ekonomi Bakanı: Margarete Schramböck (ÖVP)

Eğitim Bakanı: Heinz Fassmann(ÖVP)

Tarım Bakanı: Elisabeth Köstinger (ÖVP)

Uyum Bakanı ise tartışmalı İslam yasası ve burka yasağının mimarı Susanne Raab (ÖVP).

Adalet Bakanı: Alma Zadic (Yeşiller)

Çevre Bakanı: Leonore Gewessler (Yeşiller)

Sağlık ve Sosyal İşleri Bakanı: Rudolf Anschober