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Avrupa
AA
26.12.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Avusturya’da 1. Viyana Kitap ve Kültür Günleri başladı

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Avusturya’da 1. Viyana Kitap ve Kültür Günleri başladı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği tarafından (ATİB) düzenlenen ‘1. Viyana Kitap ve Kültür Günleri’ başladı.

ETKİNLİĞİN açılışına Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Ahmet Muhtar Gün, Viyana Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Özgür Gökmen, Viyana Başkonsolosu Asip Kaya, Viyana Din Hizmetleri Müşaviri İbrahim Yazar’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Türk kültürünün tanıtıldığı ve okurların kitapla buluştuğu programda konuşan ATİB Başkanı Fatih Yılmaz, ilki bu yıl düzenlenen etkinliğin 5 gün süreceğini söyledi. Türkçe yayımlanmış eserleri Türk okuyucuyla buluşturmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, sevilen ses sanatçılarının yanı sıra çok sayıda yazarın da etkinlikte yer alacağını anlattı.

Avusturya’da 1. Viyana Kitap ve Kültür Günleri başladı

HER YIL DÜZENLENECEK
Yılmaz, İslam medeniyetinde kitabın önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, gurbette yaşayan Türk toplumunun Türkçe eserlerden faydalanabilmesi için her yıl düzenli olarak bu etkinliği yapacaklarını söyledi. Avusturya’da son yıllarda İslam ve Türklere yönelik artan ön yargılara da dikkati çeken Yılmaz, bu ve benzeri programların İslam dini ve Türklerin daha iyi anlaşılmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.

Avusturya’da 1. Viyana Kitap ve Kültür Günleri başladı

‘BU ETKİNLİK GÜZEL BİR CEVAP’
Etkinliğe gösterilen yoğun ilginin çok önemli olduğunu belirten Viyana Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Özgür Gökmen de, “Böyle geniş katılımlı bir programı yapabilmenin ardında, bu ülkeye gelen ilk neslin büyük mücadeleler sonucunda elde ettiği kazanımlar var” dedi. Gökmen, son zamanlarda Avusturya basınında ATİB’e yönelik yersiz ve haksız eleştiriler yapıldığını belirterek, bu güzel etkinliğin her yönüyle eleştirilere verilmiş güzel bir cevap olduğunu söyledi. Programda Uğur Işılak konser verdi.

Avusturya’da 1. Viyana Kitap ve Kültür Günleri başladı

Avusturya’da 1. Viyana Kitap ve Kültür Günleri başladı

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