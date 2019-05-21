Avusturya toz duman

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAvusturya toz duman
GeriAvrupa Avusturya toz duman
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
21.05.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

Avusturya toz duman

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avusturya toz duman

FPÖ Lideri Heinz Christian Strache’nin İbiza Adası’nda çekilen görüntüsünün yol açtığı Avusturya’daki hükümet krizi, bir yandan devlet krizine diğer yandan da aile krizine dönüşme yolunda. Avusturya kamuoyu başdöndürücü gelişmeleri derin bir şaşkınlıkla izliyor.

AVUSTURYA’da hükümet ortağı aşırı sağ Özgürlükler Partisi (FPÖ) Lideri Heinz Christian Strache’nin İbiza’da sözde milyarder bir Rus kadınla gizli çekilmiş video görüntüleri ülkeyi derin krizin içine sürükledi. Skandalın boyutlarını anlamaya çalışan Avusturya kamuoyu, arka arkaya gelen yeni gelişmeleri büyük bir şaşkınlıkla izliyor. Başbakan Sebastian Kurz, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı sarayı arasında mekik dokuyor. Oysa Avusturya’da muhafazakar Halk Partisi (ÖVP) ile aşırı sağ FPÖ hükümeti daha düne kadar çok istikrarlı görünüyordu. Skandaldan iki gün önce hükümetin hazırladığı ‘ilkokullarda başörtü yasağı’ meclisten geçti.
Bu çok istikrarlı görünen hükümet skandalla bir anda bozuldu. Başbakan Kurz, ortağı FPÖ’lü İçişleri Bakanı Herbert Kickl’in görevden azledilmesini Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen sunacağını açıkladı.
Gerekçesi; Bir Eçişleri Bakanı, yolsuzluk ve yasa dışı bağış şüphesi altındaki partisine karşı objektif soruşturma yürütemez. FPÖ de buna karşılık bakanlarını hükümetten çekme kararı aldı.

BAŞBAKAN KALACAK MI?
Video skandalıyla başlayan hükümet krizi şimdi devlet krizine dönüşme yolunda. Avusturya eylül ayında erken seçime gidecek. Kurz, FPÖ’den boşalan bakanlıklara uzman kişiler atama yoluyla seçimlere kadar başbakan kalmak istiyor. Hedefi, erken seçime başbakan avantajıyla girmek. Ama FPÖ’nün hükümetten çekilmesiyle Kurz’un başbakan kalacağı şüpheli. FPÖ ve anamuhalefet partisi Sosyal Demokratlar (SPÖ) güvensizlik oyu verirse, Kurz düşecek. Böylece Avusturya’da ilk kez bir başbakan güvensizlik oylarıyla düşürülmüş olacak. Pazartesi günü meclisin özel bir oturumla güvenoyunu tartışması bekleniyor. Kurz güvenoyu alamazsa, seçimlere başbakan avantajıyla giremeyecek. Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen yeni birini başbakan atayacak.

İNTİKAMA DÖNÜŞÜR MÜ?
Erken seçim kararı alınan Avusturya’da siyasi partiler bir hata yapmamak için çok temkinli hareket ediyor. Başbakan Kurz, skandal ortaya çıkar çıkmaz, hemen İçişleri Bakanı’nı görevden almayıp, kendisinin çekilmesini bekledi. Bakan istifa etmeyincede görevden alınmasına karar verdi.
Hükümetten ayrılan FPÖ’nün, Kurz’a güvenoyu vermesi beklenmiyor. Ama FPÖ, oy kaygısıyla hükümeti düşüren taraf olmak istemiyor. Yeni FPÖ Lideri Norbert Hofer, “Bizim böyle bir planımız yok. Önce başka partiler güvenoylamasını meclise getirsin. Biz ona göre karar veririz” dedi. FPÖ, anamuhalefet partisi Sosyal Demokratların (SPÖ) güvenoylamasını meclise getirmesini istiyor. Ama SPÖ de ‘hükümeti düşürmek için aşırı sağla iş birliği yaptı’ görünümü vermek istemiyor. Krizi çözme rolü Cumhurbaşkanı Van der Bellen’de. Bellen’in siyasi partileri hangi çözüme ikna edebileceği en çok merak konusu.

Avusturya’da siyasi deprem
Avusturya’da siyasi deprem

ARKASINDA KİM VAR?
Avusturya’da siyaset krizi çözme yolları ararken, kamuoyu, “Skandal videonun arkasında kim var?” sorusunu tartışıyor. Avusturya basınına göre FPÖ içinde bir kesim, videonun arkasında İsrail gizli servisi Mossad’tan şüpheleniyor. Ancak Başbakan Kurz, video görüntülerinin arkasında bir dış istihbarat servisi olabileceğine ihtimal vermiyor.
Videoda FPÖ Lideri Strache, Avusturyalı üst düzey politikacılar hakkında kimin eşcinsel olduğu, kimin kokain çektiği ve nereden aldığı üzerine konuşuyor. Gazete haberlerine göre Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) eski lideri ve eski Başbakan Christian Kern kendisine yönelik iftiralar nedeniyle Strache’ye dava açmaya hazırlanıyor. Strache, kamera görüntülerinde Avusturya’nın en büyük iş dünyasının partisine doğrudan ve dolaylı yüksek miktarda bağışlar yaptığını anlatıyor. Bu iş insanlarının başında Avrupa’nın emlak zengini ve Galeria Karstadt Kaufhof alışveriş merkezinin büyük ortağı Rene Benko, silah üreticisi Gaston Glock ve multi milyarder Heidi Goess Horten geliyor. Hepsi de bağışları yalanladı. Onlar da Strache’ye karşı hukuki adımları inceliyor.

KARISI BABAEVİNE GİTTİ
Video skandalı sadece hükümet krizini değil, Strache için bir aile krizini de birlikte getirdi. Strache, skandal nedeniyle istifa açıklamasında 2.5 yıl önce evlendiği ve bir çocukları olan karısı Phillippa Strache’den özür dilemişti. Alkolün de etkisiyle karısını yaraladığını söyleyen Strache, “Seni düş kırıklığına uğrattığımı ve yaraladığımı biliyorum. Beni affetmeni diliyorum. Çok üzgünüm” demişti.
Strache’den 20 yaş genç olan televizyon sunucusu karısı Philippa Strache olayın ortaya çıkması üzerine 5 aylık oğlunu da alarak babaevine taşındı. Philippa Strache, “Şimdi oğlum ve kendim için güçlü durmam lazım. Oğlum bana sonsuz güç veriyor” dedi. Kocası için ise, “Hata yaptığını kabul edip, acı sonucuna katlanmak zorunda” diye konuştu. Strache ise sosyal medya hesabından atağa geçerek, “Suçsuzluğumu kanıtlamak için mücadele edeceğim” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber

Avusturya toz duman

Bremen’de pazar günü seçim var

Yeni doğan bebeği takside unutup eve gittiler

Spor, içişleri, çalışma, savunma ve ulaştırma bakanları da istifa etti