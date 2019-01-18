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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: Facebook
18.01.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

Avusturya suç işleyen mültecileri sınır dışı edecek

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Avusturya suç işleyen mültecileri sınır dışı edecek

Avusturya İçişleri Bakanı Herbert Kickl, ağır suç işleyen Suriyeli mültecileri iç savaşın sürdüğü ülkelerine geri göndermek için Suriye rejimi ile iade anlaşması yapacaklarını açıkladı.

KRONEN gazetesine konuşan Kickl, iltica başvuruları reddedilmiş kişilerin sınır dışı edilmeleri ve suça bulaşmış mültecilerin iltica başvurularının reddedilerek geldikleri ülkelere gönderilmeleri yönünde ağırlaştırılması planlanan iltica yasasına ilişkin detayları aktardı. Kickl, ülkede geçen yıl yaşanan suç olaylarında yabancı faillerin oranının artış gösterdiğini ileri sürerek, hükümet olarak olumsuz gelişmeler karşısında acil önlemler alacaklarını söyledi.
İltica başvurusu reddedilmiş ya da büyük suç işlemiş Suriyelilerin, iç savaşın sürdüğü ülkelerine gönderileceğini ifade eden Kickl, “Suriye ile iade anlaşması yapacağız, bu etkili olacak” ifadelerini kullandı.
Kickl, söz konusu anlaşmanın yapılmasının zaman alabileceğini, bu nedenle Suriyelilerin üçüncü bir ülkeye de sınır dışı edilebileceğini söyledi.
Kicl, “Şiddete meyilli ve suç işleyen mültecileri sınır dışı edilememeleri durumunda, bir geçiş noktasında tutacağız. Örneğin havalimanı yakınlarında bir geçiş bölgesi olabilir. Bu kişiler için yalnız bir seçenek olacak, ülkelerine geri dönmeleri” değerlendirmesinde bulundu.

 

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