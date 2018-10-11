Avusturya sınır kontrollerini uzatıyor
Avusturya, düzensiz göç ve istikrasızlık gerekçeleriyle Slovenya ve Macaristan sınırlarında uyguladığı kontrolleri 6 ay uzatma kararı aldı.
Avusturya İçişleri Bakanı Herbert Kickl, AB Komisyonuna gönderdiği mektupta, 11 Kasım’da sona erecek sınır kontrollerinin Mayıs 2019’a kadar uzatılacağını bildirdi. Avrupa’da 2015’te yaşanan mülteci krizinin ardından ülkenin Slovenya ve Macaristan sınırında iltica başvuruları ve düzensiz göçmen sayısında düşüş yaşanmadığı, bölgede istenen düzeyde istikrarın sağlanmadığını ileri süren Kickl, sınır kontrollerinin sürdürüleceğini kaydetti.
SLOVENYA’DAN TEPKİ
Avusturya’nın bu kararı tepkilere neden oldu. Slovenya Başbakanı Marjan Sarec, Avusturya’nın Slovenya sınırında güvenlik kontrollerini uzatmak istemesini ‘üzüntü verici’ olarak niteledi. Sarec, “Bunu, Avrupa standartlarına uygun olmayan bir güvensizlik ve eylem göstergesi olarak görüyoruz” dedi.
AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopulos da eylül ayında yaptığı açıklamada, sınır kontrollerinin en hızlı şekilde kaldırılarak, Schengen sistemine geri dönülmesi çağrısında bulunmuştu.
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