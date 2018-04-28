Avusturya polisinden ‘Kimlikçiler’e baskın
Avusturya polisi, Avrupa genelinde ‘Kimlikçiler’ olarak bilinen aşırı sağcı oluşuma ait çok sayıda ev, iş yeri ve dernek lokaline baskın düzenledi.
Der Standard’ın haberine göre, emniyet güçleri başta Viyana olmak üzere 4 şehirde aralarında ‘Avusturya Kimlikçiler Hareketi’ sözcüsü Martin Sellner ve başkan yardımcısı Patrick Lenart’a ait evlerin de olduğu çok sayıda mekana baskın düzenledi. Graz Savcısı Christian Kroschl, polisin 6 ev ve 4 lokale yönelik eş zamanlı baskınlar düzenleyerek arama yaptığı bilgisini paylaştı.
Savcı, aramaların söz konusu grubun kimi eylemleri ve paylaşımları nedeniyle organize suç çetesi oluşturdukları ve toplumda kutuplaşmayı körükledikleri gerekçesiyle yapıldığını kaydetti. Güvenlik güçlerinin gruba ait çok sayıda bilgisayar ve dokümana el koyduğu ifade edildi.
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