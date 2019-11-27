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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Göksel Divarcı
27.11.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

Ülke puan sıralamasında son durum

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Ülke puan sıralamasında son durum

Avrupa'da ülkemizi temsil eden takımların kötü performansı sürüyor. UEFA sıralamasında ilk 10'a girmemiz gerekirken, Avusturya'ya geçilme tehlikesiyle karşı karşıyayız.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden ekiplerin aldıkları puanlar, ülkelerin UEFA sıralamasını belirliyor. Bu sıralamayla da takımların, Devler Ligi ve Avrupa Ligi'ne direkt katılma veya ön eleme oynama durumları şekilleniyor.

Süper Lig'de şampiyon olan takımın gelecek yıl Devler Ligi'ne direkt katılabilmesi için UEFA ülke puanları sıralamasında ilk 10'da yer almamız veya Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın kendi liginde turnuvaya direkt katılacak konumda olması gerekiyor.

Avrupa'da sezona başlarken ilk 10'da yer almayı hedeflerken 12. sırada bulunan Avusturya'ya geçilme tehlikemiz var.

Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ne veda etti. Dün Club Brugge'le 1-1 berabere kalan Galatasaray ise Devler Ligi'nden elendikten sonra Avrupa Ligi'ne katılma şansını da mucizelere bıraktı.

Grubunda 7 puanla lider olan Başakşehir'in durumu ise son 2 maçta alacağı skorlara bağlı.

UEFA sıralamasında bir basamak arkamızda olan Avusturya'nın 3 temsilcisi de gruplarında iddiasını sürdürüyor. Devler Ligi'nde yer alan Salzburg bu akşam Genk'i yenerse gruptan çıkma şansını sürdürecek, Avrupa Ligi'ne katılmayı ise garantileyecek.

Rakibimizin diğer takımları LASK ve Wolfsberger'in de Avrupa Ligi'nde tur atlama durumları mevcut.

Ülke puan sıralamasında son durum

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