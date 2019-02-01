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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: AA
01.02.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Avusturya bunu da yaptı! Karneye ‘İslam’ yerine bakın ne yazdı?

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Avusturya bunu da yaptı! Karneye ‘İslam’ yerine bakın ne yazdı?

Avusturya’da yarıyıl tatili öncesi dağıtılan karnelerde, seçmeli din dersinin bulunduğu kısımda İslam yerine İGGÖ (Avusturya İslam Cemaati) ifadesinin yer alması, ülkedeki Müslümanların resmi temsilcisi olan Avusturya İslam Cemaatinin tepkisine neden oldu.

İGGÖ Başkanı Ümit Vural, olayı tesadüfen öğrendiklerini, başta Eğitim Bakanlığı olmak üzere ilgili makamlardan konuya ilişkin herhangi bir bilgilendirmenin kendilerine yapılmadığını söyledi. Yapılan değişikliği şaşkınlıkla karşıladıklarını belirten Vural, böyle bir uygulamaya anlam veremediklerini söyledi:
“Burada söz konusu olan din dersi, o dini temsil eden kurum ya da kuruluş ele alınmıyor, ele alınan din, o dinin adı da İslam. Doğal olarak din dersi bölümünde İslam yazmalıdır. Müslümanları temsil eden kurumun kısaltması olan İGGÖ yazmamalıdır. Yahudilik yerine buradaki Yahudi cemaatinin AYC kısaltması kullanılmıyor. Protestanlar ya da farklı dini gruplara yönelik de benzer bir uygulama da söz konusu değil. Bakanlığa, konunun aydınlatılması için yazı yazdık ve sonuna kadar takipçisi olacağız.”
Müslümanlara yönelik ayrımcılığın artış gösterdiği ülkede aşırı sağcı koalisyonun iktidara gelmesiyle başta Müslümanlar olmak üzere yabancı ve göçmenlere ilişkin sert uygulamalar yürürlüğe girmiş, son olarak anaokullarında başörtüsü yasağı getiren hükümet, ilkokullara yönelikte başörtüsü yasağını hayata geçirmeyi hedefliyor.

 

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